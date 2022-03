En términos sencillos, Roberts afirmó que los Dodgers van a ganar la Serie Mundial del 2022 . El piloto prácticamente lo garantizó, primero en el programa matutino The Dan Patrick Show y luego con los reporteros en el Salt River Fields.

“Sería una locura no (decirlo)”, manifestó Roberts tras el partido de su club el jueves. “Creo en esta organización. Creo que vamos a ponernos en esa posición y tenemos que completarlo este año”.

Cuando se le recordó a Roberts que otros equipos no suelen hacer pronósticos tan atrevidos, el capataz habló claro.

“No me importa”, dijo Roberts. “Más vale que todos en esta organización crean en eso. La gente fuera de esta organización que no crea que eso sea verdad, pues no tengo problema con (ellos)”.

Durante su comparecencia en el Dan Patrick Show, se le pidió a Roberts que completara la siguiente frase: “Los Dodgers ganarán la Serie Mundial si...”.