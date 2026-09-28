Dave Roberts hace historia con otra campaña de 100 victorias en Dodgers

SAN FRANCISCO._ Con otros 162 juegos de temporada regular ya en el pasado, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, se ha encontrado nuevamente en una situación excepcional.

La victoria por 5-1 de los Dodgers sobre los Gigantes en 10.0 entradas el domingo por la tarde en el Oracle Park, impulsada por un doble decisivo de Alex Call y un jonrón de tres carreras del cubano Andy Pagés, aseguró una campaña de 100 victorias para Los Ángeles, su quinta en las últimas siete temporadas completas y la sexta con Roberts al mando.

Las últimas tres temporadas en las que los Dodgers no ganaron 100 juegos -- 2025, 2024 y la campaña acortada por la pandemia del 2020 -- ganaron la Serie Mundial. En sus 11 campañas anteriores con 100 victorias, no lograron ganar un campeonato.

“Eso sólo significa que nos toca hacerlo ahora como organización”, dijo el primera base de Los Ángeles, Freddie Freeman. “No creo que ninguno de nosotros se moleste por ganar 100 partidos”.

Los Dodgers del 2026 no sólo buscarán ganarlo todo. Estarán defendiendo su título de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, buscando completar el primer tricampeonato de Grandes Ligas desde los Yanquis de 1998 al 2000.

Después de la semana de descanso, en la que esperarán el resultado de la Serie de Comodines entre los Bravos y los Filis, la defensa del título de los Dodgers comenzará en serio en la Serie Divisional de la Liga Nacional desde el sábado en el Dodger Stadium.

Los Dodgers pueden tener 100 victorias ya registradas, pero todo se reinicia en la postemporada. De cara al futuro, están enfocados en conseguir las 11 victorias que necesitan para levantar el Trofeo del Comisionado por tercer año consecutivo.