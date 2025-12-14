Dave Winfield fue el mejor pagado en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO:- Tres de los mexicanos agentes libres que decidieron reportar a sus equipos de la Liga Mexicana del Pacífico tuvieron la recompensa de un contrato con organizaciones de Grandes Ligas.

La procesión la inició hace unos días el bateador de los Tomateros de Culiacán, Joey Meneses (.265,, 3, 33), acordando con los Atléticos de Sacramento, su sexta empresa de MLB en una perseverante trayectoria en la pelota estadounidense.

A Meneses le siguió el relevista de los Cañeros de Los Mochis, Daniel Duarte (0-0, 4, 0.00), que en 2026 irá a los Mets de Nueva York y a este el mazatleco José Urquidy (3-1, 1.09), estampando su firma con los Diamondbacks de Arizona.

Otro bigleaguer en el círculo de espera, el capitalino Alejo López (.204, 2, 5), se muestra en las filas de los Cañeros de Los Mochis, mientras que otros paisanos sin contratos como Ramón y Luis Urías esperan la llamada en la tranquilidad del hogar.

Meneses y Duarte continúan vigentes en la LMP y en cuanto a Urquidy, por elemental lógica, dejará a los Venados de Mazatlán para no exponer el brazo que va saliendo de un largo periodo de lesiones.

Un caso especial es el del México americano, Alex Verdugo, quien tras ser liberado por los Bravos de Atlanta (.239, 0, 12) el 2 de julio de 2025, no ha vuelto a ser requerido.

UN día como hoy, en 1973- En Guasave, Algodoneros y Venados protagonizaron una fenomenal bronca y un duelo de pitcheo favorable a los locales, 3x0. Los golpes llegaron cuando el abridor de Los Algodoneros, Carlos Carrasco, propinó un pelotazo a su colega Manuel Lugo, quien le tiró con el bate. Durante la refriega, el cátcher estadounidense, Jeff Newman, “noqueó”, literal, al manager de Mazatlán, Ronnie Camacho.

En 1980 - Dave Winfield (.276, 20, 87) se convierte en el jugador mejor pagado de la historia del deporte en el mundo. El ex jugador de los Padres firmó un contrato de agente libre de diez años con los Yanquis de Nueva York por un valor récord de 16 millones de dólares.

Hoy es el cumpleaños de Jim Leyland (81), Art Howe (79), Rolando Valdez (40) y Jonathan India (29). El 15 de diciembre de 2010 murió el ex lanzador del Salón de la Fama de Cooperstown, Bob Feller (92).

-“Es un mal ejemplo no observar una ley, sobre todo de quien la ha hecho”.- Maquiavelo.

ENTRE suspensivos.- Los Naranjeros de Hermosillo sacaron del róster a su bat más candente del momento, TT Bowens, y registraron a Todd Lott, un carabinero de .320, 10 jonrones y 58 remolcadas en liga independiente... Bowens, legionario clase AAA de los Orioles de Baltimore, bateaba .259, 3 bambinazos y 27 impulsadas en 42 juegos, pero .421 (19-8), con dos “vuelacercas”, un doble, 12 producidas y 5 anotadas en sus últimos cinco encuentros... El de hoy será el último lunes de asueto general en la Liga Arco. En los siguientes dos, antes de Nochebuena y fin de año, habrá actividad que resultará determinante para los equipos que buscan meterse a los playoffs... Al respecto, algunos insisten en criticar a la LMP por su sistema de competencia. ¡Califican todos!, dicen los que ven la paja en el ojo ajeno, en un contexto en el que en República Dominicana avanzan 4 de seis, al igual que en Puerto Rico, y en Venezuela seis de ocho.