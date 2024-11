Los Naranjeros anotaron la carrera de la quiniela en la apertura de la primera entrada cuando, después de un out, Agustín Murillo negoció base por bolas del abridor cañero Omar Araujo, Brandon Valenzuela respondió posteriormente conectando doblete por el jardín central enviando a Murillo al pentágono para colocar el juego 1-0 a favor de los campeones.

Atondo pone out a Mendoza.

A.J. Puckett continuó en el centro del diamante en la novena entrada y comenzó retirando a Rodolfo Amador con elevado al jardín izquierdo el cual fue capturado en un gran lance de Ángel Ramírez para el primer out, el emergente Eric Meza conectó imparable al jardín derecho, Puckett ponchó a Roberto Castro para el segundo out y el corredor emergente Jasson Bass Jr. fue puesto out en intento de robo para completar el doble play y así terminar el encuentro.

Robert Stock se apuntó el triunfo mientras que el derrotado fue Omar Araujo y el salvamento se lo agenció A.J. Puckett.

La serie se igualó a un triunfo por bando y se definirá este domingo con el tercer juego a partir de las 17:00 horas. Por Naranjeros el pítcher anunciado es el zurdo Jorge Rodríguez, mientras que por Mochis el probable es Nick Struck.