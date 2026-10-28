De la mano de veteranos y unión en el vestidor: Víctor Rodríguez brilla en su debut con Guasave

El jugador de cuadro, Víctor Rodríguez, finalmente tuvo la oportunidad de debutar esta campaña con los Algodoneros de Gusasave, después de algunos intentos por quedarse, ya que desde el 2023 pertenece a esta organización, pero aseguró que si algo le gustó de este equipo desde que llegó, es que aquí hay una gran unión y lo hacen sentir como si estuviera en su casa.

“Lo que me gusta de esta organización es que a todos los jugadores se les da el mismo trato, no importa si eres novato o veterano, aquí todos somos iguales y eso me hace sentir como estar en casa. Además la gente de experiencia como Leo Heras o Jesse Castillo, siempre están ahí para darte su apoyo, ya que aparte del gran trabajo que hacen en el terreno, también está lo que hacen en el club house, porque ellos nos dan la confianza cuando nos toca jugar y eso hace que des el 100 por ciento en cada encuentro”, declaró el infielder.

El debut

Sobre la gran presentación que tuvo en su juego de debut ante Venados en Mazatlán, el oriundo de Ensenada, Baja California, señaló que jamás esperó tener un inicio así, ya que se fue de 2-2, con par de dobles, dos bases, un robo y una carrera anotada.

“La verdad es que nunca esperé tener un debut así, pero lo que sí sabía desde la pretemporada es que yo estaba listo para cuando se llegara ese momento, ya sea como titular o de cambio, pues estaba seguro que podría hacer las cosas y ya ve cómo salió todo”, comentó.

El joven de 19 años se considera un pelotero que juega agresivo, sobre todo a la hora de atacar los picheos, por ende él siempre estará dispuesto a dar su máximo si esfuerzo cuando lo necesiten, sin importar si está de titular o lo traen de la banca.

Agregó que tiene mucha fe en este equipo para andar peleando en la parte alta del standing esta temporada, ya que esa unión que existe en el grupo, la generan el mánager y la gerencia deportiva con la confianza que le dan a todos ellos, por eso está convencido que pueden hacer cosas muy buenas este año.

Sobre la necesidad de romper esa sequía de casi 55 años sin ser campeones, Víctor Rodríguez aseguró que le encantaría ganar un título con Guasave, porque aquí se le dio la oportunidad de ser parte de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex desde el 2023 y por ende quiere salir campeón, amén de que se están haciendo bien las cosas hasta ahora.

“A la afición le pido que tenga fe, no se desesperen, yo sé que pronto llegará ese campeonato, y aunque ya logré debutar con Algodoneros para cumplir un sueño, también tengo el sueño de ser campeón y jugar la Serie del Caribe”, finalizó.