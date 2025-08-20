$!¡De lujo! Jaguares de Nayarit confirma a Mariano Rivera para lanzar la primera bola en la inauguración

Rivera, líder en salvamentos en la historia de MLB , es el único pelotero que ha ingresado de forma unánime en las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown.

TEPIC._ Los Jaguares de Nayarit anunciaron que el legendario Mariano Rivera hará el lanzamiento de la primera bola en la inauguración el 15 de octubre contra los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico .

Ante las diversas preguntas de los medios, la directiva del club Jaguares también informó que han estado en conversaciones con el ligamayorista Randy Arozarena para que juegue el próximo invierno, pero dependerá de cómo termine su temporada con los Marineros de Seattle.

La conferencia con los medios estuvo encabezada por Héctor Torres Fitch, director de Operaciones del Club Jaguares; Cuitláhuac Rodríguez, director deportivo; Luis Carlos Rivera, mánager; y Emmanuel Rangel, gerente deportivo.

Luis Carlos Rivera destacó que buscará imprimir al equipo su sello del llamado “beisbol pequeño” y se mostró muy entusiasmado por la forma tan sólida en que están armando el róster.

Héctor Torres Fitch adelantó que se espera un gran espectáculo en la inauguración, no solo con la presencia de Mariano Rivera, sino también con la participación se connotados artistas.

Cuitláhuac Rodríguez dijo que el Club Jaguares ya está listo para abrir su pretemporada el próximo 1 de septiembre en Tepic y a partir del día 20 los juegos de exhibición.

La lista oficial de los invitados a la pretemporada será proporcionada esta semana.