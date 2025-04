De múltiples maneras, Ken Griffey Jr. lleva la antorcha del legado de Jackie Robinson

Algunas revoluciones son grandes desde el principio. Cuando Jackie Robinson firmó su contrato en la oficina de Branch Rickey en la Montague Street de Brooklyn el 28 de agosto de 1945, no había vuelta atrás. Iba a ser un éxito espectacular o un fracaso aplastante. Pero Rickey creía correctamente que había encontrado al hombre adecuado y, lo que es más significativo, Jackie poseía la fortaleza mental para lograr lo que hasta ese momento era inconcebible.

Otras revoluciones tienen comienzos más modestos. El 15 de abril de 1997, mientras el Comisionado Bud Selig retiraba el número de Robinson en todo el beisbol para celebrar el 50 aniversario de su primer juego con los Dodgers, la entonces superestrella de los Marineros, Ken Griffey Jr., salió al terreno con el 2 y el 4 intercambiados en su camiseta número 24.

Diez años después, Griffey solicitaría usar el número 42 nuevamente, y un grupo de jugadores hizo lo mismo. Un año después de eso, Griffey celebró la ocasión con el jonrón número 595 de su carrera. Y dos años después, en el 2009, el Comisionado Selig anunció que todos los beisbolistas llevarían el 42 en el Día de Jackie Robinson cada año.

Mucha gente le da crédito a Griffey por sembrar la idea de un homenaje que ha perdurado y seguirá perdurando con el paso del tiempo. Pero déjenle a alguien que típicamente se describe a sí mismo como “un papá normal, con un trabajo anormal” la labor de poner las cosas en perspectiva.

“La forma en que lo veo, esto es lo que se supone que debemos hacer”, le dijo Griffey a MLB.com el sábado, después de ser fotógrafo el Torneo de los Maestros de golf de Augusta para Getty Images. “Esto no es algo de Ken Griffey. Esto es algo del béisbol. Simplemente fui el que llamó la atención de todos. Pero esto es lo que el béisbol necesitaba hacer”.

En ese sentido, los spikes conmemorativos de este año para el Día de Jackie Robinson – basados en el clásico modelo Griffey 2 MCS de Nike – tiene varios elementos de importancia. Ha habido varias ediciones del Griffey del Día de Jackie Robinson a lo largo de los años, lo cual es apropiado dada la historia de su homónimo en la ocasión. Pero la característica principal del modelo 2025 – los paneles laterales con el Nro. 42 – hace énfasis en un día en el que todo el deporte se pone en los zapatos de Jackie. (Una versión especial del Nike Cortez con las mismas características de diseño se pusieron a la venta a las 10 a.m. ET el martes en la aplicación Nike SNKRS, mientras que los spikes y una selección de ropa se lanzaron en Nike.com al mismo tiempo).

“En los últimos años, nos hemos sentado y hemos dicho, ‘escojamos ciertas cosas que han sucedido’”, siguió Griffey. “Un año fue su servicio militar, el otro fue la combinación de colores de Brooklyn. Cuando jugó en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), teníamos esa combinación de colores.

“Entonces, no es una sola cosa. Es una serie de detalles asombrosos que la gente realmente asocia con Jackie Robinson”.

El tributo inicial de Griffey en 1997 fue inspirado en parte por su padre, Ken Griffey Sr., quien comenzó a educar a su hijo a la edad de 9 años sobre Robinson y otros que ayudaron a despejar el camino. Griffey Jr. cita específicamente al puertorriqueño Roberto Clemente, Hank Aaron, Willie Mays, Frank Robinson y Mickey Mantle como figuras a quienes debemos seguir celebrando y aprendiendo.

De esto, por supuesto, se trata el Día de Jackie Robinson: Todos se toman un momento para honrar su legado, mientras aprovechan la oportunidad para difundir su mensaje de fuerza, gracia e inclusión. Y, por supuesto, el famoso Nro. 42 está en todas partes, de pies a cabeza.

“Creo que había como una sensación de levantarte el espíritu bien positiva para muchos de los muchachos en el clubhouse”, dijo el ex relevista de los Yanquis y los Mets, Dellin Betances, sobre usar el número de Robinson. “Un sentimiento de que sabíamos que si no fuera por lo que hizo Jackie, sus hazañas, no podríamos jugar este juego. Entonces, cada vez que podías usar ese número, era un momento y un sentimiento especiales para nosotros los jugadores”.

Betances, miembro del Programa de Embajadores del Comisionado, tenía pautado pasar el martes en el Museo Jackie Robinson en Nueva York, que está recibiendo a participantes de los programas locales Reviviendo el Beisbol en los Barrios, antes de dirigirse al Yankee Stadium para las festividades allí.

“Ser capaz de involucrar a los vecindarios menos favorecidos y mostrarles a los niños el verdadero significado de lo que es el Día de Jackie Robinson, permitiéndoles ver a alguien que ha tenido éxito y que creció en su misma situación... creo que ayuda mucho”, aseguró Betances. “Y eso es lo que trato de hacer, involucrarme con la comunidad en la que crecí y darles a los niños un sentido de esperanza de que tienen la oportunidad de seguir esta profesión, y tal vez algún día se convierta en una realidad para ellos”.

Griffey también sigue siendo un destacado embajador del pasatiempo nacional. Como jugador, su swing perfecto y su alegría para jugar lo convirtieron en el jugador emblema en MLB. Su logotipo “Swingman” era tan omnipresente en su deporte como el Jumpman de Michael Jordan lo fue en el suyo. Una década después de que Griffey entrara al Salón de la Fama de Cooperstown, sigue siendo una de las figuras más reconocibles del béisbol. Sus siempre populares zapatillas deportivas representan otra forma de conectarse con una nueva generación, sin mencionar la exposición de los aficionados más jóvenes a la historia de Jackie al mismo tiempo.

Como tal, cuando Griffey organiza clínicas para instructores juveniles y torneos para jugadores de instituciones y universidades históricamente negras, se está esforzando por abrir puertas de la misma manera en que Jackie y otros predecesores lo hicieron por él.

“Siempre es una responsabilidad devolverle a la comunidad cuando se trata del juego que amas”, comentó Griffey. “Quiero decir, ¿qué es lo que siempre dicen? Quieres dejar este mundo mejor de como lo encontraste.

“Y es lo mismo en los deportes. Quiero dejar mi deporte mejor de lo que era cuando empecé”.