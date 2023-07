NUEVA YORK._ Aaron Judge ha continuado luciendo bien en los entrenamientos realizados en las instalaciones de los Yanquis en Tampa, Florida. Tanto, que el club espera que el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana pueda integrarse a su alineación tan pronto como el viernes, para el inicio de una serie ante los Orioles en Baltimore.

El mánager de los Yanquis, Aaron Boone, dijo que no había ningún plan establecido sobre cuándo activarán a Judge, pero reconoció que el equipo está monitoreando de cerca su progreso. El New York Post informó que, “de no haber percances de última hora”, Judge estará con los Bombarderos en Camden Yards.