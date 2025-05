Con suerte, los aficionados del Truist Park estaban en sus asientos al final de la primera entrada, porque Acuña no perdió tiempo, conectó el primer lanzamiento de Nick Pivetta y lo envió 467 pies hacia las gradas del jardín central-izquierdo para su primer jonrón en 364 días; la última vez que se fue de vuelta completa fue el 24 de mayo de 2024.

“Es uno de esos jugadores a los que mejor no ir por una cerveza ni nada porque te puedes perder algo genial”, dijo el mánager de los Bravos , Brian Snitker . “Él es ese tipo de fuerza en el deporte. Va a energizar a todos”.

Acuña sin duda generó energía extra al regresar como primer bate de la alineación de los Bravos contra los Padres el viernes por la noche en el Truist Park. Su esperado regreso a la acción se produjo tres días antes del primer aniversario de la rotura del ligamento cruzado anterior izquierdo.

“Honestamente, anoche sentí que no pude dormir mucho”, dijo Acuña a través de un intérprete. “Me desperté temprano esta mañana y tenía muchas ganas de llegar al estadio. Estoy muy feliz”.

Hubo cierta incertidumbre sobre la fecha de regreso de Acuña hasta el miércoles, cuando jugó nueve entradas para el equipo de Triple A, Gwinnett, y les dijo a los Bravos que se sentía listo. El plan era que jugara un partido más de rehabilitación. Pero el equipo modificó los planes el jueves por la noche, ya que Acuña se preparaba para la práctica de bateo previa al partido en Louisville.

“Me dijeron: ‘No, no estás en la jaula de bateo, no vas a jugar hoy’”, dijo Acuña. “Yo pensé: ‘¿Cómo que no voy a jugar hoy?’. Entonces recibí la llamada diciéndome que jugaría aquí”.

Snitker sin duda agradeció el tener la oportunidad de volver a encabezar su alineación con el nombre de Acuña. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2023 demostró su talento de élite hace apenas dos años, cuando se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar más de 40 jonrones y robar más de 70 bases en la misma temporada. Esta increíble temporada se construyó dos años después de que se rompiera el ligamento cruzado anterior derecho.

