De vuelta a Cleveland, Guardianes buscará completar la remontada

CIUDAD MÉXICO.- Con la serie de regreso a Cleveland (2-2) y luego de perder sus dos juegos en casa, si hoy ganan los Medias Blancas de Chicago serán los primeros en avanzar ganando todos sus juegos en patio ajeno, desde los Rangers de Texas en 2023 en la serie de campeonato en Houston.

La situación de los Guardianes, ganar tres consecutivos después de una desventaja 0-2, la han superado 10 equipos, partiendo de los Dodgers de Los Ángeles de 1981 con la sensación Fernando Valenzuela como punta de lanza, para bajar a los Astros.

Pero una reacción así que sólo los muy aventados la pregonan no se concreta desde que los Yanquis de Nueva York le sacaron la serie, literal de la bolsa, a los Indios de Cleveland en la serie divisional de la postemporada de 2017.

CONFIRMADO. Los Mayos de Navojoa no jugarán en su estadio Manuel “Ciclón” Echeverría sino hasta el 22 de octubre y a puerta cerrada, como anfitriones de los Jaguares de Nayarit, en una serie normal de tres partidos.

Sus primeros encuentros de la temporada los disputarán en Ciudad Obregón (2), en Hermosillo (3) y en Culiacán (3). Para el viernes 30 contemplan en su parque una ceremonia de inauguración ya con público, en el arranque del compromiso agendado con Águilas de Mexicali.

Todo eso y las pertinentes aclaraciones de que los Naranjeros les devolverán la localía en las últimas tres fechas del calendario en diciembre y que la visita a los Tomateros viene entre sus obligaciones en el rol, fue informado por el presidente del equipo, Victor Cuevas Valenzuela. Y “tan tán”.

Esperemos sea el fin de la telenovela cuyo guión forzosamente debe incluir al desaparecido Tucson Baseball Team de 2025-2026. Dependerá de los aficionados y gentiles patrocinadores que Cuevas no vuelva a tener tentaciones y malos pensamientos a corto, mediano o largo plazo.

AHORA como ex bicampeones, los Diablos Rojos decidieron sacar del terreno de juego al mánager Lorenzo Bundy, para convertirlo en asesor. Destacan en su proclama con letras grandes y chiquitas los éxitos del experimentado estratega en los dos años en que ejerció con el equipo de los 18 banderines en la Liga Mexicana.

Incluyeron en la hoja de servicios del estadunidense un título de la desairada por los aficionados “Champions” y dos victorias de 2024 sobre los Yanquis de Nueva York que en realidad fue contra la filial AAA en el estadio Alfredo Harp Helú.

Entonces la directiva escarlata ya busca un piloto que seguramente será extranjero, en tanto Bundy vela armas para dirigir a los Tomateros de Culiacán en la cercana edición de la Liga Mexicana del Pacífico.

Se supone que el nuevo cargo de Bundy no le impide cumplir a los guindas, como tampoco aceptar una eventual propuesta de equipo conocido de la LMB para el 2027 que varios ya están calentando anunciando algunas contrataciones.

A propósito de la “Liga de Campeones” que data de 2022, la pregunta es si en Tijuana tienen pensado organizarla el próximo marzo. Los Leones de Yucatán lo hicieron en 2023 y después de que los Pericos de Puebla declinaron en 2024, la familia Harp tomó el toro por los cuernos en los pasados dos años.

EL jardinero cubano con etiqueta AAA de los Marineros de Seattle, Víctor Labrada, y el prospecto receptor de los Diamondbacks de Arizona, Alberto Barriga, nutrieron el personal en las prácticas de los Algodoneros de Guasave.

Labrada repite en la legión extranjera de los blanquiazules tras su breve participación en 2025-2026 (.226, 1, 7). Asignado a la filial Tacoma, rindió un verano de .267, 11 jonrones, 54 impulsadas y 21 robos.

Barriga, veracruzano de 21 años que el ciclo anterior tuvo su bautizo en la LMP en 25 cotejos(.193, 0, 4), promedió .246 con 13 bambinazos y 49 remolcadas en las fincas clase A avanzada y AA.

UN día como hoy en 1976- George Brett y Hal McRae impulsaron con sencillo y un doble, respectivamente, sendas carreras y los Reales de Kansas City derrotaron a los Yanquis de Nueva York, 7-3, para empatar 1-1 la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Paul Splittorff superó en el duelo a Jim Cafish Hunter.

Estas son las mañanitas para Plácido Polanco (50), Pat Burrel (50), Andrew McCutchen (39), Jeurys Familia (36), Lourdes Gurriel (32) y Adrián Martínez (29).

-“Los hombres, sus derechos y nada más; las mujeres, sus derechos y nada menos”.- Mary Wollstonecraft.

EN seguidillas.- Los Charros de Jalisco no han dicho nada respecto a la ausencia del jugador de cuadro Mateo Gil; tampoco en Hermosillo sobre el ex bigleaguer Luis González que en 2026 jugó en la Liga Mexicana para los Acereros de Monclova y Olmecas de Tabasco... Quien ya reportó a los Naranjeros a pesar de una largo verano en AAA y sus ratos en el equipo grande de los Astros, es el receptor César Salazar, de los pocos de estos tiempos que se parece a los beisbolistas de antaño... Mientras que el segunda base Carlos Sepúlveda se unió a los Jaguares de Nayarit, cuyo manager, Luis Carlos Rivera, ha delegado todo el ajetreo de pretemporada al mánager, coach y directivo Enrique “Che” Reyes... Los Tomateros todavía esperan a Joey Meneses, Orlando Martínez y Jon Singlenton, quienes llegarán barridos.