Arozarena regresó al campamento de los Rays el viernes después de una emocionante actuación con México en el Clásico. Se fue de 2-0 con un par de ponches mientras jugaba cinco entradas en el jardín izquierdo en la derrota de los Rays por 11-2 en un partido de la Liga de la Toronja contra los Mets en el Tropicana Field. Pero como cualquiera que haya visto su actuación en el Clásico se habrá dado cuenta, está listo para lo real.

“Ningún momento es demasiado grande, me gusta decir”, dijo Arozarena a través del intérprete Elvis Martínez. “Simplemente salgo y juego el partido que sé jugar. Realmente disfruté el torneo y me divertí mucho. Ojalá hubiéramos podido ganarlo. No lo hicimos, pero representamos muy bien a México”.