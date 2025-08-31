Décimo triunfo para Castellanos en Taiwán

CIUDAD DE MÉXICO.- Humberto Castellanos (10-5, 2.81) tuvo una laboriosa actuación de poco más de seis innings en los que admitió 12 imparables y tres carreras al ganar su segunda decisión consecutiva el domingo, en la Liga de Taiwán.

Fue la décima victoria para el abridor de Brothers CTBC, la segunda más alta del “top ten” que comparte con Marcelo Martínez (10-5, 2.62) y el dominicano Pedro Fernández, ambos de Rakuten Monkeys.

Castellanos ponchó a tres y caminó a uno en su décimo tercera entrega de seis o más episodios. El ex bigleaguer es séptimo en efectividad-- Martínez es sexto—y octavo en chocolates recetados (88) en la CPBL.

EL ex ligamayorista sonorense, Luis González se incorporó a su equipo en la Liga Independiente del Atlántico, después de reforzar exclusivamente en suelo americano a los Acereros de Monclova en dos encuentros (8-1, dos boletos) disputados en Laredo, Texas.

González, quien no pudo cruzar la línea para presentarse en Monclova debido a problemas migratorios, aparece, sin embargo, en la lista de pretemporada de los Naranjeros de Hermosillo rumbo a la edición 2025-2026.

El jardinero promedia .288 con 17 jonrones y 60 producidas para los Rockers de High Points, en el circuito no afiliado más famoso en Estados Unidos, donde llegaron a jugar Rickey Henderson y Roger Clemens.

UN día como hoy, en 1975- El as de los Mets de Nueva York, Tom Seaver, blanquea a los Piratas de Pittsburgh, 3-0, y alcanza los 200 ponches por octava temporada consecutiva, un récord en las Grandes Ligas.

En 2002- Los Diablos Rojos completaron una épica remontada para proclamarse campeones de la Liga Mexicana, venciendo a los Tigres de la Angelópolis en el séptimo juego de la serie final, 9-5.

Los Tigres, que ese año se mudaron a Puebla, parecían enfilados a convertirse en tricampeones, pero cayeron en el quinto desafío en Puebla y en el seis y siete en el Foro Sol, su antigua casa. Fue la quinta final al hilo entre felinos y pingos.

Hoy cumplirá años el ex lanzador estelar del béisbol mexicano, Jesús “Chito” Ríos (62). El 1 de septiembre de 1939 nació Rico Carty, quien murió el 23 de noviembre de 2024. El 1 de septiembre de 2018 falleció Rico Carty Jr. (51).

-“No son los más fuertes o inteligentes los que sobreviven, sino los que mejor se adaptan a los cambios”.- Charles Darwin.

ENTRE suspensivos.- Andrés Muñoz (3-2, 32, 1.69) logró en agosto 8 rescates, la segunda mayor cantidad en un mes en 2025, después de los 9 de mayo... El sinaloense sólo desperdició una oportunidad de salvamento en agosto, en 12 innings y un tercio con 14 ponchados y seis bases por bolas... Javier Assad (1-1, 4.05) lleva dos salidas de calidad consecutivas como visitante, en Anaheim y Colorado, buscando afianzarse en la rotación abridora de los Cachorros de Chicago... Alejandro Kirk (.296, 11, 60) levantó la segunda cosecha de su carrera de 100 o más hits y segunda de doble dígito en jonrones.