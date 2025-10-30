Esa película ya la vimos: los Venados de Mazatlán quitaron ayer del timón a Juan José Pacho (2-10), lo mandaron a la oficina como asesor de la presidencia y lo reemplazaron con el coach de banca, Gerardo Álvarez.

Ya perdimos la cuenta las veces que Pacho deja el mando, para regresar después, lo que no se puede ni debe descartar que vuelva a suceder a corto o mediano plazo.

El yucateco adoptado en el puerto es el mánager más exitoso en la historia moderna de los Venados con tres títulos de liga, dos subcampeonatos y dos coronas en la Serie del Caribe.

Álvarez, quien trabaja en sucursales de los Piratas de Pittsburgh, ha dirigido en el Pacífico a los Sultanes de Monterrey, Yaquis de Ciudad Obregón y Mayos de Navojoa.

LOS Azulejos de Toronto ya hicieron quedar mal a expertos y apostadores que alardeaban que los Dodgers de Los Ángeles iban a coronarse en cinco juegos, celebrando con su gente en Dodgers Stadium y alrededores.

El bicampeonato todavía es posible para la tropa comandada por Dave Roberts, pero la fiesta la tendrán que hacer bajo las estrellas del cielo canadiense que no se pueden ver dentro del Roger Centre, el viernes o el sábado.

Allí donde los Azulejos festejaron su segundo banderín y el bicampeonato de 1993, gracias al jonronazo de Joe Carter con uno a bordo en el noveno inning, contra el estelar cerrador de los Filis de Filadelfia Mitch Williams.

UN día como hoy, en 1973- Vicente “Huevo” Romo lanzó pelota de 2 hits en 9 innings y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron a los Mayos de Navojoa, 3x0. Un jonrón de Ramón “Diablo” Montoya marcó la diferencia ante el zurdo Ricardo Sandate.

En 1975 - El lanzador de los Gigantes de San Francisco, John Montefusco (15-9, 215 ponches, 2.88 de efectividad), supera al receptor de los Expos de Montreal, Gary Carter, en la votación para el premio al Novato del Año de la Liga Nacional.

Hoy es el cumpleaños de Mickey Rivers (77), Alfonso “Houston” Jiménez (68), Chris Knabenshue (62) y Luis Matos (47).

-“Las personas inteligentes no deben nunca desaprovechar las oportunidades de quedarse calladas”.- Luis Spota.

ENTRE suspensivos.- Cinco importados conocidos en la LMP están ahora desempleados: los toleteros Henry Urrutia, Art Charles, Cristian Santana, Nick Torres y Kyle Martin y el lanzador Braulio Torres-Pérez... Los Jaguares de Nayarit son los únicos en la Arco que no traen anuncios en sus uniformes y su mánager, Luis Carlos Rivera, quien está al frente desde el 1 de septiembre cuando arrancaron sus ensayos en Tepic, es el único que, a la antigüita, sale a enviar señales y dirigir el tráfico en el cajón de coach de la tercera base... Lo de la publicidad ausente no es porque no tengan patrocinadores. Así lo decidió su propietario Carlos Peralta Quintero... Los Algodoneros de Guasave recibieron a préstamo de Águilas de Mexicali al jardinero Leonardo Heras, quien de esa forma regresó al club de sus orígenes en invierno, allá por 2009-2010. Heras se fue de Guasave en la mudanza de 2014 a Jalisco... Thomas Dorminy (0-2, 13.50), de Tucson Baseball Team, se convirtió en el primer extranjero despedido en la incipiente temporada. El zurdo levantó una gran cosecha el pasado verano en la liga independiente de la Asociación Americana: 11-1 y efectividad de 2.90 con 104 chocolates para los Sioux Fallas de Dakota.

