“Gracias a Dios tuve la oportunidad de este año regresar al club que crecí viendo, en lo personal una temporada un poquito difícil, ya que venía de Estados Unidos donde traía un rol de relevista, un poquito diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, y no es excusa, pero sí te saca un poquito de rutina del rol que vengo manejando”, compartió el abridor.

Sobre el trabajo en conjunto a lo largo de la temporada, el lanzador de 25 años dijo orgulloso: “Es lo bonito del beisbol, que tienes un mes malo y de la noche a la mañana todo cambia. La actitud de los muchachos en diciembre el ambiente se sintió un poquito pesado por la situación del juego que no se nos daba, pero ya todo mundo lo vio, el 25 de diciembre todos con el chip diferente. Desafortunadamente no se dio el objetivo que era el tricampeonato, pero contentos porque le dejamos saber a México y a la Liga Arco que los Tomateros tienen para estar compitiendo por mucho tiempo”, dijo.

Orgulloso de sus raíces y consciente de la proyección de su carrera, Arredondo compartió sus anhelos personales.

“Jugar para Tomateros es un gran compromiso, el hecho de que, así como crecí viéndolos ahora yo le quiero dar una buena imagen y una buena impresión a los muchachos, que les guste ya sea mi trabajo, mi actitud. Me gusta el juego en equipo, pero siempre he tenido el deseo de tener un logro personal, quiero un pítcher del año, algún premio que pueda conseguir mediante mi trabajo y estoy dispuesto a hacerlo. Mi deseo a futuro con Tomateros es dejar el nombre de Édgar Arredondo escrito, y que la gente me recuerde como un gran competidor”.