Del brazo de Samayoa Naranjeros se quedó con el primero ante Cañeros

HERMOSILLO._ Con gran labor monticular de José Samayoa y el bateo oportuno de Willie Calhoun, José Cardona y Milán Tolentino los Naranjeros de Hermosillo se llevaron el triunfo este lunes 4-1 ante los Cañeros de Los Mochis en el inicio de la serie en el Estadio Fernando Valenzuela de la capital de Sonora.

La Escuadra Naranja tomó la ventaja en la parte baja del tercer inning ante Omar Araujo el abridor de los Verdes cuando Isaac Paredes negoció base por bolas y después Willie Calhoun con doblete entre jardín derecho y central lo envió a la registradora con la carrera de la quiniela para Hermosillo.

En la cuarta Naranjeros amplió la ventaja gracias a imparable productor de Milán Tolentino que permitió anotar a Todd Lott para poner la pizarra 2-0 a favor del equipo sonorense, José Cardona con elevado de sacrificio al jardín central envió en pisa y corre al pentágono a Agustín Murillo para dar ventaja de tres carreras a los Naranjeros.

Al finalizar la quinta entrada se realizó la entrega del trofeo de campeón de bateo de la temporada 2024-2025 de la LAMP a Jasson Atondo por parte del Director General de Naranjeros, Ing. Pablo de la Peña, así como del Gerente Deportivo de la Escuadra Naranja, Francisco Gámez.

Los Cañeros descontaron en la apertura del sexto capítulo ante José Samayoa gracias a rodado a la inicial de Nick Williams que permitió anotar en bola ocupada desde tercera a Alejo López para poner el juego 3-1, José Samayoa tuvo una labor de cinco entradas y dos tercios donde permitió una carrera, le conectaron seis hits y ponchó a cinco rivales sin otorgar bases por bolas, dejó dos corredores de herencia al relevista Alán Rangel quien ponchó a Alejandro Urías para terminar la entrada.

Rangel continuó lanzando en la séptima y en orden retiró a la ofensiva de los Cañeros para colgar el cero logrando par de ponches para terminar el episodio.

Daniel Missaki ingresó a lanzar la octava entrada por Hermosillo y su labor comenzó ponchando a Alejo López, Isaac Rodríguez vio pasar el tercer strike para el segundo tercio y con rodado a la inicial retiró a Nick Williams para terminar la entrada en orden.

Naranjeros volvió al ataque en la octava ante Juan Gámez y con sencillo al jardín central César Salazar remolcó a Harold Ramírez para poner la pizarra 4-1 a favor de Hermosillo.

En la apertura del noveno rollo fue llamado del bullpen el cerrador Naranjero Matt Foster y logró el primer out al ponchar a Yurisbel Gracial, Mario Gómez conectó imparable al jardín derecho, Foster ponchó a Alejandro Urías para el segundo tercio y el juego terminó con elevado de foul al catcher del emergente Juan Uriarte.

El pitcher ganador fue José Samayoa, con el descalabro cargó Omar Araujo y el salvamento se lo llevó Matt Foster.

Este martes concluirá la serie con doble cartelera la cual iniciará a las 12:00 horas, por Naranjeros abrirá el primer juego Touki Toussaint, mientras que por Cañeros lanzará Luis Miranda.