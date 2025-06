PITTSBURGH._ El serpentinero dominicano de los Piratas, Dennis Santana, el 20 de junio fue suspendido por MLB y multado una cantidad no revelada luego de su conducta agresiva contra un fanático el 19 de junio. Sin embargo, luego de apelar la decisión, el domingo la sanción se redujo a tres juegos y el derecho la comenzó a cumplir.

El incidente ocurrió en el séptimo episodio del Juego 2 de la doble jornada entre los Bucaneros y Tigres. Hubo un intercambio de palabras entre Santana, quien estaba en el bullpen, y el aficionado en las gradas, y con personal de seguridad cerca, Santana saltó para tratar de alcanzar al fanático.

Después del incidente, Santana fue separado del fanático por el coach del bullpen el venezolano Miguel Pérez y el receptor del bullpen el también venezolano Raúl Hernández.

Después del compromiso, Santana no reveló lo que le dijo el aficionado.

“Ustedes me conocen y que soy una persona calmada”, declaró Santana. “Jamás he tenido problemas con ninguno de los equipos que he jugado y creo que el tipo se pasó de la raya varias veces. No quiero dar más detalles”.

Santana no ha tenido ninguna clase de incidente con los fanáticos durante su carrera de ocho años en las Grandes Ligas.

“Se pasaron de la raya bastante”, agregó Santana después del altercado. “No justifica mis acciones, pero fue demasiado”.

