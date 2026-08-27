Derrota de Javier Assad en AAA; Jonathan Aranda aspira a cosecha histórica

Javier Assad sigue siendo candil de Grandes Ligas (6-1, 3.46) en el bullpen de los Cachorros de Chicago y oscuridad en las menores (0-3, 7.32), actuando para la finca Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

CIUDAD DE MÉXICO._ Javier Assad sigue siendo candil de Grandes Ligas (6-1, 3.46) en el bullpen de los Cachorros de Chicago y oscuridad en las menores (0-3, 7.32), actuando para la finca Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Naturalmente, los números en el Big Show le garantizan acceso al equipo mayor cuando se presente una emergencia, como ha ocurrido a lo largo del ciclo en curso en el que el tijuanense ha hecho brecha viajando de MLB a AAA y viceversa.

Quizás relajado, Assad perdió su reciente apertura con el Iowa frente a la sucursal de los Reales de Kansas City, Omaha Storm Chasers, cediendo 5 imparables y 3 carreras merecidas en 3 episodios y dos tercios.

EN uno de los juegos diurnos de ayer en el mejor beisbol del mundo, Jonathan Aranda (.280, 16, 78), bateó de 3-2 y llegó una vez al plato, al vencer los Rays de Tampa Bay a domicilio a los Tigres de Detroit, 3x0.

Aranda dispone de margen para levantar una cosecha de 20 o más jonrones y 100 impulsadas, cifras que sólo han conseguido Vinicio Castilla y los de doble nacionalidad que sólo fueron considerados mexicanos en el Clásico Mundial y otros eventos internacionales, Adrián González y Jorge Cantú.

En 2023, Isaac Paredes quedó a nada de meterse a ese círculo con 31 vuelacercas y 98 producidas y en su estreno en la nómina de los Nacionales de Washington, en 2023, Joey Meneses atizó 13 bambinazos y mandó a 86 a la goma.

MIENTRAS en la zona sur seguía de amor la llama en semifinales, los protagonistas de la final norteña ajustaron sus respectivos calendarios, incluidos los grupos musicales para después de los juegos, asunto no menor en los nuevos tiempos de la pelota profesional mexicana.

Los Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey arrancarán mañana viernes en la frontera donde jugarán los dos primeros y otros dos la semana próxima si son necesarios, en tanto en la capital de Nuevo León cruzan los dedos para tener tres jornadas a partir del lunes 31 de agosto, si su equipo es capaz de ganar al menos uno en el estadio de los “astados”.

Los Sultanes dominan 3-2 las confrontaciones en playoffs, pero en hechos recientes de la temporada 2026, los Toros se impusieron en 9 de 15 cotejos a los dirigidos por el venezolano Henry Blanco.

LOS Cañeros de Los Mochis repetirán al pítcher colombiano, Danis Correa (2-2, 9, 2.08), que en la 2025-2026 se encargó de bajar la cortina cuando Daniel Duarte (2-1, 4, 0.00) abandonó el plantel tras firmar con los Mets de Nueva York.

El relevista se encuentra ahora en la sucursal AAA de los Mets, Jefes de Syracuse (2-0, 1, 3.86), donde también hacía causa común con Duarte, a quien ascendieron a Grandes Ligas el 21 de julio.

Los Mets es la quinta organización estadounidense de Correa desde 2017 en que despegó con los Cachorros de Chicago. Su fuerte recta que en ocasiones supera las 100 millas llamó la atención de los scouts de los Rojos de Cincinnati y Atléticos, pero no ha podido concretar sus afanes ligamayoristas.

UN día como hoy en 1977- En el Yankee Stadium, Bump Wills y Toby Harrah, de los Rangers, conectan jonrones consecutivos dentro del campo en lanzamientos seguidos de Mike Torrez y Texas se impuso 8x2. El ganador Bert Byleven trabajó juego completo de seis hits y 7 ponchados.

En 1981- El novato de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, lanzó su sexta blanqueada de la temporada con serpentina de 4 hits y 10 ponches, 6 a 0 sobre los Cachorros de Chicago en Dodger Stadium (48, 191).

Estas son las Mañanitas para Buddy Bell (75), Mike Maddox (65), Jason Atondo (31) y Víctor Castañeda (28).

El 27 de agosto murió Pat Corrales (1946-2023), ex receptor y mánager de ascendencia mexicana.

-“La felicidad consiste en saber unir el final con el principio”.- Pitágoras.

LOS Algodoneros de Guasave publicaron su róster de pretemporada con 65 elementos, en su mayoría, incluyendo a lanzadores, con pocas posibilidades para estar entre los que animarán la noche de inauguración.

De esa lista apuntan para la titularidad el consistente veterano Jesús Castillo, el jugador más valioso de la LMP el ciclo anterior, Leonardo Heras, el torpedero Jorge Flores y el cátcher que juega en las menores de los Rojos de Cincinnati, el veracruzano Alberto Barriga.