Descartan a Robinson Canó para el Clásico Mundial

CIUDAD DE MÉXICO._ Jake Sánchez (1-3, 10, 3.09) iba perfecto en tres relevos con sus respectivos salvamentos desde que el mánager de Águilas de Mexicali, Pat Listach, lo devolvió al rol de taponero.

Listach no esperó a que fallara el potosino Jesús Cruz (1-0, 3, 1.59), el eventual reemplazo, para entregar nuevamente la estafeta a Sánchez, quien previo a la actividad de ayer estaba a tres rescates del líder de todos los tiempos en salvados, Isidro Márquez (134).

A Sánchez sobran margen y ganas para desbancar al actual coach de pitcheo de los Naranjeros de Hermosillo, pero deberá seguir como hasta ahora o, por lo menos, dando resultados, visto que Listach es de mecha corta.

EL mánager de la selección de República Dominicana, Albert Pujols, descartó para el Clásico Mundial 2026 a los veteranos Robinson Canó y Emilio Bonifacio.

Otra: En la Lidom, Canó batea .286 con un jonrón y 6 producidas para Estrellas Orientales y Bonifacio apenas .106 sin extrabases ni empujadas con los Tigres de Licey.

Una más: los Cañeros de Los Mochis sacaron del róster al cubano Yasmany Tomás (.225, 6, 24) y debutaron en Culiacán a su paisano, Yurisbel Gracial (.333, 0, 0).

Y, los venezolanos afines a Nicolás Maduro están seguros de que la Serie del Caribe 2026 tendrá lugar en Caracas a pesar de las veladas amenazas del Presidente Donald Trump. Les falta la segunda ratificación prevista para el próximo lunes.

UN día como hoy, en 1983- El futuro Dodger, Ken Howell, ponchó a 14 en un juego de siete innings y los Mayos de Navojoa doblegaron a los Venados de Mazatlán, 4x1.

En 1985: Los Gigantes de San Francisco envían al segunda base Manny Trillo a los Cachorros de Chicago por el torpedero Dave Owen, y al cátcher Alejandro Treviño a los Dodgers de Los Ángeles por el jardinero Candy Maldonado.

Hoy es el cumpleaños de Jay Bell (60), Derek Bell (57), Derrick Loop (43) y Héctor Daniel Rodríguez (41).

-“Las palabras son... semillas de vida”.- Elmer Mendoza.

EN seguidillas.- Contra los Yaquis de Ciudad Obregón, en el Panamericano, Luis Iván Rodríguez (3-2, 2.77) tuvo la actuación más larga para un abridor de los Charros en el actual ciclo: 7 innings, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y 2 ponches... En una extensión de poco más de 200 kilómetros, el ex bigleaguer Stephen Gonsalves subió a los palacios y bajó a las cabañas, estilo Don Juan Tenorio, compilando 6-0 y 2.61 para los Charros en la LMB, por 0-1 y 10.00 con los mismos jaliscienses y 0-1 y 7.71 para los Jaguares de Nayarit... También en el gremio de los cronistas y comentaristas de radio y televisión hubo damnificados por la situación de Tucson Baseball Team: Eduardo Almada, Gabriel Castañeda y Alexander Azuaje... Otra: los Tomateros de Culiacán anunciaron con “bombo” y “platillo” a Marcelo Canto Lara, de ESPN, quien llegó, vio y se fue, seguramente por “causas de fuerza mayor”, parafraseando a los antiguos... Y, una expresión que se escucha mucho en las transmisiones después de un “struck out” y cuyo autor hace rato excluyeron en verano e invierno... “chocolate amargo”: Abelardo Mosqueda.

