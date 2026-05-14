Despiden Leones a Sergio Gastélum; bajan Padres a Alex Verdugo

Sergio Omar Gastélum (7-16) se convirtió en el segundo mánager despedido en la edición 101 de la Liga Mexicana. Lo botaron los Leones de Yucatán y pusieron al mando de manera interina a Adulfo Camacho, uno de los coaches del equipo.

CIUDAD DE MÉXICO._ Sergio Omar Gastélum (7-16) se convirtió en el segundo mánager despedido en la edición 101 de la Liga Mexicana. Lo botaron los Leones de Yucatán y pusieron al mando de manera interina a Adulfo Camacho, uno de los coaches del equipo. La semana pasada, los Saraperos de Saltillo dieron la gracias al dominicano Mendy López (4-12).

El cese de Gastélum ocurrió en medio de una racha de 11 derrotas que “incendiaron” las plataformas de los peninsulares en las que se leen y escuchan cosas tan descabelladas como esta: Que los dueños de la patente, los hermanos Arellano Hernández, Erick y Juan José, han abandonado al equipo porque pretenden una mudanza a su natal Mazatlán.

“Que se lleve la franquicia... pero el nombre ‘Leones’ se queda aquí”, dicen algunos en las redes sociales que siendo lo de hoy, se presta para todo tipo de manifestaciones que rayan en lo inverosímil.

Sólo les faltó especular que el flamante estadio de futbol “El Encanto”, construido con recursos públicos y que abandonaron las huestes leales al “tío Richi”, será escenario para un club de la Liga Mexicana en el puerto sinaloense.

UNA lesión en el hombro izquierdo que forzó su salida de la organización de los Padres de San Diego ha puesto en aprietos a Alex Verdugo, en lo que parece el fin, al menos en Grandes Ligas, para el barbado jardinero.

De lo último que se supo del hombre que vivió buenos momentos con los Dodgers de Los Ángeles, Medias Rojas de Boston, Yanquis de Nueva York y también en su breve estancia con los Bravos de Atlanta, fueron unos cuantos turnos en la parte final del spring training 2026 y su traslado a la Arizona Complex League (Rookie), donde no alcanzó a jugar.

Los Padres ya no quisieron saber más del nativo de Tucson que contempla someterse a una operación y, en una de esas, hasta el retiro, con solo 29 años y su futuro y el de los suyos asegurado.

ROBERTO Osuna (0-1, 2.57) tuvo ayer en Japón su actuación más sólida en muchas lunas, ponchando a tres en un episodio en blanco, en derrota de los Halcones de Softbank ante los Leones de Seibu, 2x1.

Iría el ex bigleaguer sinaloense en camino de recuperar el puesto de taponero que le quitaron avanzada la travesía de 2025 y que ahora comparten los nativos Kazuki Sugiyama (0-1, 4, 6.75) y Yuki Matsumoto (1-2, 4, 3.86).

Aunque a estas alturas, con un contrato garantizado hasta 2027, Osuna debe sentirse a gusto en cualquier faceta mientras le vaya bien a él y, desde luego, al equipo que va por el bicampeonato de la Liga del Pacífico y de la Japan Series, la Serie Mundial de la NPB.

UN día como hoy, en 1996 - Dwight Gooden se apuntó en la lista de pítchers (8) de los Yanquis en lanzar un juego sin hit ni carrera, 2x0, sobre los Marineros de Seattle, en Yankee Stadium.

En 2002 - En el Estadio Latinoamericano de La Habana, el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, de 77 años, realiza el lanzamiento ceremonial de la primera bola del Juego de Estrellas de la Liga Cubana. Durante el calentamiento, Carter recibe instrucciones de Fidel Castro.

Mañanitas para Tony Pérez (84), Dave LaRoche (78), Dennis Martínez (72), Pat Borders (63) y Efrén Navarro (40).

-“La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino tener pocas necesidades” .- Epicteto.

A propósito del reciente cómputo de votos, el ex lanzador Mike Paul se convertirá en noviembre próximo en el décimo estadounidense con una placa en el Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano y en el primero de raza blanca.