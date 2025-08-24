CIUDAD DE MÉXICO.- Alexander Armenta (2-2, 1, 3.23) llevó un juego hasta el séptimo inning con pelota de 3 hits, una carrera y 10 ponches, pero no tuvo decisión en una jornada en la que la sucursal de los Halcones de Softbank derrotó 5x1 a la de los Búfalos de Orix, en las menores de la Nippon Baseball League.

Armenta es un zurdo de 21 años nacido en Los Mochis y un caso especial de un extranjero en formación desde abajo en el beisbol japonés tras breve paso en la Liga Mexicana con los Tigres de Quintana Roo en 2021. Llegó a Japón en 2023 y hasta ahora no ha recibido una oportunidad en el equipo grande.

Ha forjado en el sistema de filiales el siguiente perfomance: 4-2, un rescate y efectividad de 3.28 con 49 chocolates y 26 boletos en 46 innings y dos tercios, en 16 juegos, dos como abridor.

LOS hermanos Urías, Ramón (.253, 9, 38) y Luis (.230, 8, 25), fueron los únicos nacidos en México con actividad el domingo en Grandes Liga. De 3-0 el tercera base de los Astros de Houston que perdieron con los Orioles de Baltimore, 3x2, y sin turno legal pero una producida por golpe el utiility de los Atléticos, que además negoció una base por bolas, en un revés en Seattle.

También aparecieron dos de doble nacionalidad: Rowdy Telles (.227, 15, 40), en el triunfo de los Rangers de Texas, 5-0 sobre los Guardianes de Cleveland, y Alec Thomas (.241, 8, 33) por los Diamondbacks de Arizona que cayeron frente a los Rojos de Cincinnati, 6-1.

Y el cubano- mexicano que ha estado candente, Randy Arozarena (.240, 24, 61), de 4-2, incluido un doble (26) y tres anotadas al imponerse los Marineros a los A’s temporalmente de Sacramento, 11-4.

UN día como hoy, en 1975 - Cliff Johnson, de los Astros, conectó un jonrón en la alta del undécimo inning, poniendo a su equipo arriba 4-3 sobre los Cardenales en San Luis.

Desafortunadamente, el juego se suspende por lluvia en la baja del episodio, y el marcador vuelve al de la décima, anulando así el batazo de Johnson. Esto le impide convertirse en el segundo jugador de la Liga Nacional en conectar seis jonrones en seis juegos consecutivos.

En 1987- Un jonrón de Nelson Barrera con las bases llenas rompió empate en el décimo inning y los Diablos Rojos vencieron a los Tecolotes de los Dos Laredos, 12x8, para obtener su noveno campeonato en la Liga Mexicana y cuarto con el equipo del manager Benjamín “Cananea” Reyes.

El desenlace de la batalla se registró en una jornada diurna en el Parque Deportivo del Seguro Social, después de una suspensión la noche anterior por un desperfecto en el sistema de alumbrado.

Mañanitas para Rollie Fingers (79), Luis Fernando Méndez (66), Albert Belle (59), Max Muncy (35), Tito Polo (31) y del jugador de cuadro de los Atléticos, Max Muncy (23), homónimo del toletero de los Dodgers de Los Ángeles.

-“Aléjate de la gente que intenta menospreciar tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso”.- Mark Twain.

ENTRE suspensivos.- Los Diablos Rojos acumulan 15 victorias consecutivas en postemporada, a partir de la final del sur de 2024 en la que ganaron los últimos cuatro a los Guerreros de Oaxaca para la épica remontada y la barrida (4-0) a los Sultanes de Monterrey en la “serie del rey”... En 2025 limpiaron a los Leones de Yucatán (4-0) y ayer se colocaron 3-0 ante los Pericos de Puebla... Los colorados parecen no tener un rival que los inquiete en su zona, pero hay quienes creen que en el ciclo del centenario cualquier norteño que le salga al paso en la final ofrecerá más pelea, incluso los propios Sultanes.