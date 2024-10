CIUDAD DE MÉXICO.- En todos los parques de la Liga Arco Mexicana del Pacífico hubo asistencias de doble dígito, excepto en los más chicos que son los de Navojoa (9.892) y Guasave (8,200).

Los Sultanes de Monterrey (11,572) apenas la libraron con Mayos y Algodoneros en las recaudaciones en la miniserie inaugural de la edición 80 del circuito costeño.

El reporte oficial de las otras plazas evidenció el entusiasmo de la gente : Culiacán (20,000), Mexicali (17,100), Hermosillo (16,368), Mazatlán (15,603), Ciudad Obregón (14,571), Jalisco (12,702) y Los Mochis (12,249).

LOS americanos Alex Verdugo y José Treviño, de los Yanquis de Nueva York y el segundo cátcher de los Dodgers de Los Ángeles Austin Barnes, son los únicos mexicanos en los rósters para la Serie de Campeonato.

Otra: En la Arizona Fall League, el sinaloense Alejandro Osuna batea .286 con un “vuelacerca” y 3 empujadas para los Saguaros de Surprise, sucursal de los Rangers de Texas.

Una más: otro prospecto mexicano en esa liga instruccional, el pítcher chihuahuense Samuel Natera, recetó dos ceros como relevista de Mesa Solar Sox, filial de los Angelinos de Anaheim.

Y, no hubo llamado para los umpires Alfonso Márquez y Néstor Ceja que trabajaron en la serie de comodines y también descansaron en las divisionales.

UN día como hoy, en 1976- Rich McKiney conectó el primer jonrón en la historia del estadio de Mexicali, pero no evitó la derrota de Águilas frente a los Ostioneros de Guaymas, 8x6.

En 1988 - Con dos outs en la parte baja del noveno inning, Kirk Gibson se voló la barda como emergente con uno abordo contra Dennis Eckersley, para darle a los Dodgers de Los Ángeles una victoria de 5 a 4 sobre los Atléticos de Oakland en el Juego 1 de la Serie Mundial.

En su única aparición en el plato en toda la serie, Gibson, quien padece una distensión en la rodilla izquierda, cojea por las bases mientras los Dodgers ganan uno de los juegos más dramáticos en la historia del Clásico de Otoño.

Después de la temporada 2010, un panel de expertos de MLB Network votará este juego como el décimo mejor de los últimos cincuenta años.

**“Nunca encontrarás un arcoíris si miras hacia abajo”.- Charles Chaplin.

EN seguidillas.- Enrolado con los Navegantes de Magallanes, el cubano americano que desertó de las filas de los Tomateros de Culiacán y que antes había rendido para Naranjeros y Yaquis, Peter O’Brien, completó el recorrido por las cuatro ligas invernales soporte de la Confederación de Beisbol del Caribe, léase LMP, Lidom, Roberto Clemente y la Liga Venezolana... Pero no es el único, su medio paisano Félix Pérez, también ha actuado en la pelota de esos cuatro países... Pertinente aclaración: el ex bigleaguer Jacob Cruz no es instructor de bateo, sino coach de “control de calidad” de los Algodoneros, el primero que se conoce en México.