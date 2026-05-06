$!Destapan calendario completo de la temporada 2026-2027 de la LMP

Tras anunciar el pasado lunes las Series Inaugurales, la Liga Mexicana del Pacífico hace oficial el rol de juegos para la Temporada 2026-2027.

El calendario arrancará el 13 de octubre y constará del clásico formato de dos vueltas, una finalizando el domingo 22 de noviembre y la segunda mitad de la campaña, será del 24 de noviembre al 30 de diciembre, día en el que finaliza el conteo de puntos para los Playoffs en enero.

Venados de Mazatlán abrirá la temporada el próximo 14 de octubre, cuando reciba a los grandes rivales de la pelota invernal, Tomateros de Culiacán, en una serie que marcará el arranque de una nueva batalla por el campeonato.

Al día siguiente se pagará la visita en el Estadio Tomateros.

La primera serie en casa para Venados será en el Estadio Teodoro Mariscal ante los Algodoneros de Guasave, donde la afición mazatleca podrá reencontrarse con su equipo y comenzar a vivir la intensidad del invierno beisbolero.

Cabe recordar que, al terminar el rol regular, calificarán a postemporada los 8 equipos con la mayor cantidad de puntos sumados en ambas vueltas, disputando series a 7 juegos a ganar 4, iniciándose la serie en casa de los ocupantes del 1º, 2º, 3º y 4° lugares, bajo el sistema de 2 – 3 – 2 (casa-gira-casa).

En próximas semanas se hará el anuncio del calendario de Playoffs, donde se buscará al campeón de la Liga y que nos represente en febrero en la Serie del Caribe 2027, a celebrarse en Hermosillo, Sonora.

Te dejamos el calendario completo de la Temporada 2026-2027 presentada por caliente.mx de la Liga Mexicana del Pacífico.