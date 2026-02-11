Destapan primera edición de Liga de Bandas Sinaloenses

MAZATLÁN._ Con homenaje póstumo a Gerson Leos, se anunció la primera edición de la Liga de Beisbol Bandas Sinaloenses, en el Club Deportivo Muralla.

El circuito se jugará durante la semana los días lunes, miércoles y jueves, desde las 15:00 horas.

Lo anterior fue presentado en conferencia de prensa a cargo del comité organizador integrado por Andrés Osuna y Silverio Carrillo, así como los jugadores Óscar Quintero, Omar Tirado y Jesús Tirado.

La liga contará con la participación de los conjuntos Banda Corona del Rey, La Adictiva, Banda MS, Max Peraza, Los Recoditos, Músicos de Mesillas de Roberto Junior, Los Sebastianes, La Original Banda El Limón, El Coyote y su Banda y Alfredo Montaño-La Elemental.

El sistema de competencia consistirá en nueve jornadas, playoffs, semifinal y final.

Entre los vocalistas que han confirmado su asistencia destacan Armando Celis, mejor conocido como “Chocomiles”; Alan y “Walo”, de la Banda MS; Roberto Junior, Max Peraza, Rafael Becerra, Isaac y Jerry de la Banda Adictiva, entre otros.

Habrá premiación para los tres primeros lugares de la liga, incluyendo al campeón jonronero y mejor pítcher.