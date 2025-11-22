Develan estatua de ex presidente de la LMB

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Naranjeros contemplan para la segunda mitad de su calendario que inicia el venidero martes al jugador de cuadro de los Guardianes de Cleveland, Milán Tolentino, una de sus adquisiciones en la temporada baja, de Águilas de Mexicali.

El hijo del ex ligamayorista, José Tolentino, viene de un verano de 21 jonrones y 66 impulsadas en la sucursal AAA Columbus, aunque estuvo bajo en promedio (.216).

En Hermosillo también esperan al jardinero Luis González, quien se sigue dando mucho a desear a pesar de que ahora trae etiqueta de independiente y todavía no confirman la presencia de Isaac Paredes.

El tercera base de los Astros de Houston tampoco ha dado señales en las redes, como en sus anteriores incursiones en la LMP, cuando lo anticipaba para beneplácito del público conocedor.

Los Naranjeros ya traen en filas al cátcher César Salazar, coequipero de Paredes en Houston, y está por llegar el zurdo Omar Cruz que en 2025 debutó en el Big Show con los Padres de San Diego.

UN día como hoy, en 1979- Ricardo Guerra bateó tres jonrones-- uno de ellos dentro del campo--, impulsó 8 carreras y los Potros de Tijuana derrotaron a los Mayos de Navojoa, 12x8. Perdió el novato Fernando Valenzuela.

En 1990 - El ex receptor de los Filis de Filadelfia y los Rojos de Cincinnati, Baudilio Díaz, de 37 años, muere aplastado por una antena parabólica en el techo de su casa en Venezuela.

Hoy cumpliría años el destacado lanzador cubano, Luis Tiant (85), quien falleció el 8 de octubre de 2024 en Well, USA.

-“Yo no acostumbro a amenazar, sólo advierto”.- Augusto Pinochet.

ENTRE suspensivos.- Los Cañeros sacaron del “top ten” al estelar de los Jaguares de Nayarit, Jared Wetherbee (5-2, 4.24), que llevaba tres victorias al hilo. Lo vapulearon con seis hits y seis carreras limpias en poco más de dos capítulos... Los Rockies de Colorado firmaron al jardinero Drew Avans, actualmente en la LMP con los Algodoneros de Guasave (.349, 0, 4) y que en 2025 debutó en Grandes Ligas a los 29 años con los Atléticos de Oakland (.118, 0, 1)... Los Venados de Mazatlán y Yaquis de Ciudad Obregón cerrarán hoy en el Teodoro Mariscal la primera vuelta del rol regular con un probable duelo entre José Urquidy (1-1, 1.29) y el invicto zurdo de la tribu, Orlando Lara (4-0, 2.73), quien a los 40 años ha vuelto por sus fueros, diría el clásico... Los familiares del extinto, Pedro Treto Cisneros, gestionaron y consiguieron un espacio público en Monterrey para una estatua ya develada del ex presidente de la Liga Mexicana, justo enfrente del estadio de los Sultanes. Al evento no asistieron autoridades de la ciudad, pero sí amigos cercanos como Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, la cantante Alicia Villarreal y varios más. La Liga Mexicana no envió representante y José Maiz García, contemporáneo del homenajeado ya retirado, brilló por su ausencia.