“Tuvieron la conversación conmigo”, comentó Devers. “No creo que, para mí personalmente, sea la mejor decisión después de que me pidieran jugar en una posición diferente. Y apenas llevo dos meses jugando aquí como para que me hagan intentar jugar en otra”.

Después de que los Medias Rojas vencieran a los Rangers 5-0 el jueves, Devers dijo que el club se acercó a él.

“Fue después de la [lesión] de Casas... Vinieron y hablaron conmigo al respecto”, relató Devers. “Sé que soy un pelotero, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones existentes. En la pretemporada, hablaron conmigo y básicamente me dijeron que guardara mi guante y que no iba a jugar en ninguna otro puesto que no fuera bateador designado”.

Cuando se le preguntó si había alguna posibilidad de que cambiara de opinión, Devers dijo inmediatamente “no”.

“No lo creo”, indicó. “Me han dicho que soy un poco testarudo y ya me pidieron que cambiara una vez. Esta vez, no creo que pueda ser tan flexible”.

Devers se fue de 3-2 con un jonrón solitario y dos carreras impulsadas el jueves, elevando su promedio a .383 con cuatro cuadrangulares y 11 carreras impulsadas en sus últimos 12 encuentros.

Cora ha dicho recientemente que parte de su éxito se debe a que está empezando a sentirse cómodo con su rutina como bateador designado.

Dijo que estaba molesto porque le pidieron cambiar de puesto.

“Sí. No siento que hayan sido fieles a su palabra”, expresó. “Me dijeron que iba a jugar aquí – bateador designado – y ahora se están retractando de eso. Simplemente no creo que estén cumpliendo con su palabra”.

Devers dijo que no había problemas con sus compañeros de equipo, pero estaba molesto porque Breslow se acercó a él con la pregunta.

“No estoy seguro de qué tiene conmigo”, dijo. “Él jugó pelota. Quisiera pensar que él sabe que un cambio de posición como ese no es fácil”.

(Con información de MLB)