CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico echó a las redes un boletín que alborotó a sus seguidores en el que invita a los medios a su asamblea de mañana en Guadalajara y en el que no citaron el orden del día, aunque ni falta que hizo. Se espera la confirmación de lo que adelantó el periodista Fernando Ballesteros, respecto al cambio de sedes de dos franquicias, algo inédito en la historia del circuito que en su segunda etapa, a partir de 1958-1959, ha tenido pocos movimientos en su membresía. Si como se ha especulado, finalmente se van los Sultanes de Monterrey, sería el cuarto equipo en desaparecer, detrás de los Rieleros de Empalme en 1967 y Ostioneros de Guaymas y Potros de Tijuana, en 1991. Los Algodoneros de Guasave se fueron en 2014, pero regresaron en 2019 junto con el ingreso del plantel regiomontano. OBSERVACIONES: Roberto Osuna logró ayer su primer rescate de 2025 en la Liga de Japón, donde no permitió carreras en cuatro innings y cuatro apariciones, control perfecto y 2 chocolates, para los subcampeones Halcones de Softbank. En su cuarta temporada en la NPB, el ex bigleaguer no ha registrado decisión y suma un “hold”. LOS Medias Rojas de Boston concedieron al triple coronado de la pasada edición de la Liga Mexicana del Pacífico, Robert Stock (10-2, 1.60 y 78 ponches), la oportunidad de retornar a Grandes Ligas a pesar su flojo desempeño en la pretemporada (0-0, 12.00). Pero luego de su presentación en un relevo de dos innings (3h, 1c, 1bb) contra los Rojos en Cincinnati lo colocaron para asignación. UN día como hoy, en 1981 - En el Día Inaugural, el lanzador novato de los Dodger de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, en reemplazo del abridor lesionado Jerry Reuss, blanqueó a los Astros de Houston, 2x0, con serpentina de 5 hits en Dodger Stadium. Valenzuela ganaría ocho juegos consecutivos, incluyendo 5 lechadas, y al finalizar el ciclo obtendrá los premios Cy Young y Novato del Año. El viernes 9 de abril de 1982 - El ex pítcher de los Medias Blancas de Chicago, Francisco Barrios, falleció de un ataque al corazón en su natal Hermosillo a los 28 años. Barrios tuvo un récord de 14-7 para Chicago en 1977, no obstante sus recurrentes problemas en el hombro. Mañanitas para Luis Arraez (28), Óscar Robles (49) y Édgar Torrez (29). El jugador y exitoso mánager en la LMP, Manuel Magallón, nació el 9 de abril de 1926 en Mazatlán. Ganó dos títulos con los Ostioneros (1958-1959 y 1959-1960) y el primero en la historia de los Yaquis de Ciudad Obregón (1965-1966). Murió el 4 de abril de 1989. -“Una injusticia hecha al individuo, es una amenaza hecha a toda la sociedad”.- Montesquieu. EN seguidillas.- Sigue el mal fario entre la familia del beisbol dominicano que en accidentes y otro tipo de percances ha sufrido muchas bajas de peloteros en plenitud, veteranos y retirados... El ex lanzador ligamayorista, Octavio Dotel, de 52 años, perdió la vida durante un derrumbe en una discoteca en Santo Domingo... En el siniestro también falleció Nelsy Cruz, hermana del ex jonronero Nelson Cruz y que era gobernadora de la provincia de Monte Cristi... Alex Verdugo (.286, 1, 1) atizó el martes su primer bambinazo en AAA, enrolado con los Strippers de Gwinnett, en la Liga Internacional.

