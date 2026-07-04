$!Diablos lleva paso invicto en Liga de Beisbol Dominical del Polluelos

MAZATLÁN._ Diablos del Tecuyo sumó su tercer triunfo de la justa tras apalear 19-8 a Maret Panadería-As Ruiz, en la tercera fecha de la Liga de Beisbol Dominical “BA”, en el Club Deportivo Polluelos.
Este domingo 5 de julio continúa la actividad con la jornada 4.
Diablos se colocó con marca invicta de 3-0 para estar en la cima de la competencia.
Simón Blanco se llevó el veredicto a favor de los ganadores, en tanto que Raúl Ramos fue el perdedor.
Por El Tecuyo de Daniel Rodríguez con jornada perfecta de 3-3 con jonrón, Jesús Guillén se fue de 3-2 con tres impulsadas y Jorge Tolentino de 4-2. Por el lado de los derrotados Carlos Morales de 3-3 y Ricardo García 4-3.
La novena de Mace Salazar-Familia Estrada venció 9-5 a Alijadores de Chito Cano.
El triunfo correspondió a Esteban Aguirre y el descalabro a Yoshio Macías.
Iván Trujillo y César Salazar conectaron de 4-3 cada uno por los parientes, aunado a Carlos Herrera que se fue de 3-2. Del lado de los sucumbidos Érik Tirado de 4-3, Salomé Magaña de 4-2 y Alberto Urquídez de 3-2.
ROL DE JUEGOS
Domingo 5 de julio
Diablos del Tecuyo vs. Aréchiga Carpintería
10:00 horas, Polluelos 2
Herrería JM vs. Alijadores de Chito Cano
10:00 horas, Polluelos 1
Frutería San Carlos vs. Mace Salazar-Familia Estrada
14:00 horas, Polluelos 1
Maret Panadería-As Ruiz vs. Rectificaciones Poly Lizárraga
14:00 horas, Polluelos 2