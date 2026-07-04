$!Diablos lleva paso invicto en Liga de Beisbol Dominical del Polluelos

MAZATLÁN._ Diablos del Tecuyo sumó su tercer triunfo de la justa tras apalear 19-8 a Maret Panadería-As Ruiz, en la tercera fecha de la Liga de Beisbol Dominical “BA”, en el Club Deportivo Polluelos.

Este domingo 5 de julio continúa la actividad con la jornada 4.

Diablos se colocó con marca invicta de 3-0 para estar en la cima de la competencia.