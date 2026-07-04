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Diablos lleva paso invicto en Liga de Beisbol Dominical del Polluelos

Con una contundente victoria de 19-8 sobre Maret Panadería-As Ruiz, Diablos del Tecuyo llegó a marca de 3-0 para mantenerse como líder de la Liga de Beisbol Dominical BA
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
04/07/2026 15:43
04/07/2026 15:43

MAZATLÁN._ Diablos del Tecuyo sumó su tercer triunfo de la justa tras apalear 19-8 a Maret Panadería-As Ruiz, en la tercera fecha de la Liga de Beisbol Dominical “BA”, en el Club Deportivo Polluelos.

Este domingo 5 de julio continúa la actividad con la jornada 4.

Diablos se colocó con marca invicta de 3-0 para estar en la cima de la competencia.

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Simón Blanco se llevó el veredicto a favor de los ganadores, en tanto que Raúl Ramos fue el perdedor.

Por El Tecuyo de Daniel Rodríguez con jornada perfecta de 3-3 con jonrón, Jesús Guillén se fue de 3-2 con tres impulsadas y Jorge Tolentino de 4-2. Por el lado de los derrotados Carlos Morales de 3-3 y Ricardo García 4-3.

La novena de Mace Salazar-Familia Estrada venció 9-5 a Alijadores de Chito Cano.

El triunfo correspondió a Esteban Aguirre y el descalabro a Yoshio Macías.

Iván Trujillo y César Salazar conectaron de 4-3 cada uno por los parientes, aunado a Carlos Herrera que se fue de 3-2. Del lado de los sucumbidos Érik Tirado de 4-3, Salomé Magaña de 4-2 y Alberto Urquídez de 3-2.

ROL DE JUEGOS

Domingo 5 de julio

Diablos del Tecuyo vs. Aréchiga Carpintería

10:00 horas, Polluelos 2

Herrería JM vs. Alijadores de Chito Cano

10:00 horas, Polluelos 1

Frutería San Carlos vs. Mace Salazar-Familia Estrada

14:00 horas, Polluelos 1

Maret Panadería-As Ruiz vs. Rectificaciones Poly Lizárraga

14:00 horas, Polluelos 2

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