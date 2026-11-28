CIUDAD DE MÉXICO.- Los Diablos Rojos y los Toros de Tijuana dieron la nota hace unos días con el anuncio de una serie oficial de la temporada 2027 en el Petco Park de los Padres de San Diego, entre el 24 y 26 de abril, todavía en los albores de la campaña.

Será la primera vez que dos clubes de la centenaria Liga Mexicana se enfrenten en un compromiso de tres juegos en un estadio de Grandes Ligas y cuatro en total. El domingo 4 de julio de 1993, en el Astrodome de Houston, los Charros de Jalisco vencieron a los Industriales de Monterrey, 2x1, como preliminar del choque del día entre los Astros y los Cardenales de San Luis.

La segunda también fue un choque único de vuelta en el Petco Park y lo disputaron los Diablos Rojos ante los entonces Potros de Tijuana, el 11 de junio de 2006, con triunfo para los “jamelgos”, 4x0.

La más reciente fue el 3 de agosto de 2014 en el mismo escenario en donde, para variar, chocaron los Toros y los pingos capitalinos que tomaron desquite, 9-3, como teloneros de los Padres que en el turno estelar derrotaron 4-3 a los Bravos de Atlanta.

CANCELADA su segunda salida de la campaña con los Venados de Mazatlán en casa ante los Yaquis de Ciudad Obregón, el todavía bigleaguer no hizo el viaje para la serie de este fin de semana contra los Charros de Jalisco.

Eso deja en claro que como en 2025-2026, todas las apertura del diestro serán en el estadio Teodoro Mariscal, donde el pasado 19 de noviembre se presentó precisamente frente a los bicampeones Charros, con una actuación de cinco hits, una carrera limpia, cuatro chocolates y cero bases por bolas.

La siguiente asignación de Urquidy sería entonces en el puerto el próximo martes, en el primer desafío del compromiso con los líderes de la primera mitad del calendario regular, los Naranjeros de Hermosillo.

EN su sexta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico y primera con Águilas de Mexicali, el japonés Taike Sekine (.364, 1, 7) conectó apenas su primer jonrón en el circuito, en el “nido”, ante un lanzamiento del abridor de los Charros, Luis Iván Rodríguez.

Las anteriores cinco incursiones del asiático en la pelota invernal azteca fueron con los Yaquis de Ciudad Obregón, todas muy aceptables, excepto la de 2025-2026 (.167, 0, 5) cuando de plano lo mandaron de vuelta al lejano archipiélago del Pacífico.

Sekine, guardabosque de 31 años y un legionario de la poderosa Nipon Baseball League con los actuales subcampeones Yokohama DeNa Baystars, ganó el título de bateo en la LMP en 2023-2024 (.345).

UN día como hoy en 1976 - Los Yanquis de Nueva York firmaron al agente libre, Reggie Jackson, con un contrato de cinco años y 3.5 millones de dólares que el apodado “Mr. Octobre” desquitó a cabalidad.

En su etapa en el Bronx, Jackson contribuyó para cuatro títulos de división, tres de liga y dos Series Mundiales.

En 1982- En un juego en el que Natanael Alvarado jugó las nueve posiciones para los Tomateros de Culiacán, los Naranjeros de Hermosillo ganaron 2x1 en el estadio “General Ángel Flores”. Un jonrón de Carlos Soto contra Eleazar Beltrán dio la victoria a Carlos Ibarra.

Mañanitas para Mike Easler (76), Howard Johnson (66) y Mariano Rivera (57). Hoy cumpliría años Orestes “Minnie” Miñoso (1923-2015).

-“Buenos amigos, buenos libros y tener una conciencia tranquila. Esta es la vida real”.- Mark Twain.

LOS Tomateros dieron el clásico sabadazo proclamando el regreso del relevista panameño Alberto Baldonado, quien nuevamente será materia dispuesta en el bullpen en el que brilló durante cinco inviernos, antes de buscar otros horizontes.

El zurdo, quien fue pieza clave para la conquista de los campeonatos de 2019-2020 y 2021-2022, ha vuelto al redil luego de un breve paso por Grandes Ligas con los Nacionales de Washington (0-1, 8.44) y cinco temporadas en el béisbol japonés (5-4, 9, 2.56) en donde trabajó con los Gigantes de Yomiuri.

En la despedida de su primera etapa en la nómina de los Tomateros, en 2022-2023, Baldonado no registró decisión con 8 rescates y una efectividad de 0.75 , 14 ponchados y un boleto en 12 episodios.

Baldonado ocupará la vacante del prospecto de los Yanquis de Nueva York, Tony Rossi, que hizo la “graciosa huida” consensuada con la directiva, requerido en Estados Unidos por un pendiente ineludible, el matrimonio.

ENTRE suspensivos.- Los Azulejos de Toronto, Padres de San Diego y Filis de Filadelfia andan tras los huesos del agente libre, el cubano mexicano Randy Arozarena... El relevista Rafael Córdova tuvo su primera actuación de la campaña con los Algodoneros de Guasave, un inning en blanco en el triunfo sobre los Tomateros de Culiacán... Tras un inicio realmente espectacular, el veterano José Manuel Orozco (.233, 6, 15) ya no es titular con los Jaguares de Nayarit, pero puso los números para ser segundo en jonrones y tercero en impulsadas, superado Chávez Young, quien entró a la jornada sabatina con 8 bambinazos y 29 empujadas... En la LIDOM, los líderes Estrellas Orientales “celebraron” su cena de Thanksgiving sin la asistencia del americano alfa en su roster, Trevor Bauer, que prefirió ir a casa.