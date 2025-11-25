CIUDAD DE MÉXICO:- Los aficionados de Tepic no olvidan que en septiembre pasado un funcionario del gobierno del estado cometió la indiscreción de soltar la contratación del estelar de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena.

Nadie volvió a hablar del asunto, menos la directiva encabezada por Carlos Peralta Quintero, pero en Tepic y alrededores más de dos tienen al cubano mexicano en sus cartitas a Santa Claus.

No parece tan descabellado por situaciones conocidas del campeón jonronero en la LMP, en 2017-2018 con los Mayos de Navojoa (.292, 14, 37), entre ellas, su obvia cercanía con quienes le ayudaron para su naturalización.

Y conste que no nos referimos al ex presidente en retiro voluntario en Palenque, sino a personajes ligados a los Jaguares que podrían apelar a esa “palanca”. En enero de 2024, Arozarena estuvo en Nayarit en un evento del Instituto del Deporte.

Esto, mientras en Ciudad Obregón esperan a Jonathan Aranda por segundo otoño consecutivo,en Hermosillo a su refuerzo alfa desde que es bigleaguer, Isaac Paredes, en Jalisco a Alejandro Osuna y en Mexicali a Valente Bellozo.

LOS Diamondbacks de Arizona abrieron las puertas al pítcher de relevo de los Charros de Jalisco, Gerardo Carrillo, el menos mencionado entre los mexicanos en las menores de MLB, donde ha “picado piedra” desde 2017.

La mala noticia para los actuales campeones es que el derecho de 27 años, como suele ocurrir, abandonó el equipo. En 13 juegos, Carrillo perdió sus tres decisiones, pero con efectividad de 2.19. La de Arizona será su cuarta organización...

UN día como hoy, en 1972- Vicente Romo lanzó una blanqueada para su victoria 100 en la Liga Mexicana del Pacífico y los Yaquis de Ciudad Obregón vencieron, 8x0, a los Venados de Mazatlán.

En 1975 - El jardinero central de los Medias Rojas de Boston, Fred Lynn, se convierte en Novato del Año y primero en esa tesitura nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Lynn, quien promedió .331 con 21 jonrones, 105 carreras impulsadas y lideró la liga en carreras anotadas (103), y porcentaje de slugging (.566), ayudó a Boston a ganar el título de la División Este de la Liga Americana.

Mañanitas para Jorge Orta (75), Emmanuel Ávila (37), Héctor Velázquez (37) y Balbino Fuenmayor (36).

El 26 de noviembre de 2007 murió en Los Ángeles, Bill Parlier (63), jonronero en LMP y LMB. En 1971 lideró la épica reacción de los Charros de Jalisco en la serie final contra los Saraperos de Saltillo.

-“Si salgo, llego; si llego, entro; si entro, triunfo”.- Fidel Castro.

ENTRE suspensivos.- Los Naranjeros de Hermosillo todavía no disponen del jardinero José Cardona (.224, 0, 2) y el segunda base Reivaj García (.333, 0, 3), ambos titulares y sin acción desde el 30 de octubre... Pero tienen en el chihuahuense, Jesús Loya (.247, 3, 15), una de sus revelaciones cuando más necesitaban gente en los prados...La semana pasada, Loya bateó .400 con dos jonrones y 5 empujadas en 4 juegos y lució en algunos lances en el jardín de la izquierda... El dominicano Zoilo Almonte, refuerzo sorpresa de los Yaquis de Ciudad Obregón. A la Arco viene por la revancha después de fugaz paso con los Cañeros de Los Mochis en 2023-2024 (.100, 0,0). Otro gallo le ha cantado en la Liga Mexicana, cotizando alto para los Sultanes de Monterrey, y también estuvo cuatro años en Japón (.309, 32, 133). En 2025 bateó .291, 15 vuelacercas y 58 empujadas con los regiomontanos.