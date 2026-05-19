Dicen en República Dominicana que Canó cobrará más que en la LIDOM

CIUDAD DE MÉXICO.- En República Dominicana no pasó inadvertida la contratación de los Tomateros de Culiacán, Robinson Canó, para la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, haciendo hincapié en algo seguramente resuelto en la oficina de los guindas: el permiso de la LIDOM.

Normalmente lo gestionan ante los equipos, en este caso, las Estrellas Orientales, pero como el ex ligamayorista es agente libre, bajo las nuevas reglas aprobadas en 2024, la venia la concede o la niega el presidente de la liga.

También hablan de dinero y suponen que en la LAMP lo hay, pagando en ocasiones, el “triple” de lo que ganan en el circuito caribeño. “Según el sapo, es la pedrada”, dicho todo con el debido respeto.

EL ex bigleaguer Humberto Castellanos (0-0, 9.00) vive un desafortunado debut en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos, apaleado en sus únicas dos apariciones en un mes por los Conspiradores de Querétaro y los Olmecas de Tabasco, ambas como visitante.

Si le buscamos justificaciones, una de ellas sería que el diestro nativo de Guadalajara no lanzaba desde agosto de 2025 cuando abandonó abruptamente a los CTBC Brothers de la Liga de Taiwán (10-7, 3.15).

No se supo por qué si sus números eran más que aceptables y el pelotero tampoco lo ha explicado.

Castellanos tuvo la oportunidad de mantenerse activo en invierno, pero rechazó la invitación de Águilas de Mexicali que, literal, se quedaron chiflando en la loma, después de adquirirlo en un cambio con los Charros de Jalisco por el relevista Isaac Jiménez.

Castellanos, de 28 años, rindió su última temporada en las Mayores en 2024 para los Diamondbacks de Arizona (0-0, 5.23) y en total, en el Big Show dejó guarismos de 5-5, un salvamento y 5.43 en carreras limpias en 40 juegos, 16 en la faceta de abridor.

LLEGÓ otro mánager extranjero a la legión de la Liga Mexicana: Hensley Meulens, curazoleño ex ligamayorista muy fogueado como coach en varias organizaciones de MLB, para el timón de los Leones de Yucatán

Los aficionados, en su mayoría francamente ignorantes, preguntan sobre sus méritos y si conoce el beisbol mexicano. Claro que lo conoce. En la Liga Mexicana jugó en 2001 con los Saraperos de Saltillo (.241, 13, 50) y Pericos de Puebla (.204, 1, 24) en 2002. Y en la del Pacífico tres inviernos con los Algodoneros de Guasave, Yaquis de Ciudad Obregón y Tomateros de Culiacán en el periodo de 1999- 2002 (.281, 31, 99).

Meulens recibió desde anoche el mando del piloto interino Adulfo Camacho (2-3), en el recorrido que inició Sergio Omar Gastélum (7-15), quien apenas en 2023 conquistó su primer título en el mando de los Pericos de Puebla.

UN día como hoy, en 1971 - Falleció Martín Dihigo, a los 65 años, en Cienfuegos, Cuba. A lo largo de su carrera, Dihigo se desempeñó con fluidez en las nueve posiciones y jugó en varios países. Con el tolete, ganó los títulos de promedio de bateo y jonrones; como lanzador, ganó más de 250 juegos y una vez derrotó a Satchel Paige durante una gira por Cuba.

Fue elegido para el Salón de la Fama del Beisbol Estadounidense (Cooperstown) en 1977 y también para el Salón de la Fama de la pelota profesional de Cuba, México, Venezuela y de Latinoamérica.

En 2001 - Barry Bonds, de los Gigantes de San Francisco, conectó dos jonrones en una derrota de 11-6 ante los Bravos de Atlanta, alcanzando un total de cinco cuadrangulares en dos juegos, convirtiéndose en el vigésimo tercer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo.

Mañanitas para Sadaharu Oh (86), Héctor Heredia (68), Ralph Bryant (65) y Orlando Lara (41). Hoy cumpliría años Bobby Murcer (1946-2008).

-“En un mundo injusto el que clama por la justicia es tomado por loco”.- León Felipe.

EN seguidillas.- José Urquidy (0-3, 5.91) tendrá otra oportunidad hoy como abridor de los Indios de Indianápolis (Pittsburgh), contra Toledo Med-Huns (Detroit), en la Liga Internacional AAA... En sus previas dos apariciones, el derecho tiró cinco entradas sin hit ni carrera (7k, 1bb) contra Omaha Storm Chasers (Kansas City) y enseguida perdió frente a los Bates de Louisville (Cincinnati), cediendo 4 hits—dos jonrones-- y tres carreras en cinco capítulos (4k, 1bb)... Por ahora se ve lejos el regreso del mazatleco a la gran carpa, pero siempre se puede esperar una reacción de quien estuvo entre los mejores... Los Rockies de Colorado irían acercando al regiomontano Víctor Juárez a las Mayores. Lo acaban de subir a la filial AAA, Isotopos de Albuquerque, tras destacar en AA (Hartford) con una efectividad de 1.42 (1-3), 18 chocolates y 3 bases por bolas en 19 episodios.... El mochiteco Alexander Armenta (0-0, 1.50) continúa en las menores pavimentando su camino a un eventual debut en el equipo grande de los Halcones de Softbank, donde haría causa común con Roberto Osuna (0-1, 2.25).