“Me siento muy feliz de que me hayan considerado para dirigir a la Mayor, ya que me lo había puesto como objetivo dentro de los Juegos Conade 2025. Me llena de orgullo que mi trabajo haya gustado, ya que el año pasado no estuve en el proceso de la Selección Menor que ganó el oro nacional”, expresó la popular Martha.

Por su gran desempeño en las fases anteriores, las jugadoras de la Selección Juvenil Mayor que fueron convocadas fueron María de Jesús Sarabia Arellano, Melissa Trinidad Guzmán Osuna, Mar Aileen Rodríguez Martínez, así como a las medallistas de oro nacionales 2024, Yailin Zurisaday Palma Ramos, Katia Daniela Osuna Beltrán y Karina Guadalupe Rodríguez Ibarra.