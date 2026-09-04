Doble y remolcada para Isaac Paredes; en Mexicali quieren a Justin Turner

Isaac Paredes (.257, 18, 75) conectó un doble (24), impulsó una y anotó dos en tres viajes en tempranera victoria de los Astros de Houston, 6x2, ante los líderes de la división central Medias Blancas de Chicago.

CIUDAD DE MÉXICO._ Isaac Paredes (.257, 18, 75) conectó un doble (24), impulsó una y anotó dos en tres viajes en tempranera victoria de los Astros de Houston, 6x2, ante los líderes de la división central Medias Blancas de Chicago.

Los Astros (72-69) incrementaron su ventaja como punteros del “viejo oeste” a dos juegos y medio sobre los Rangers de Texas (69-71). Buscan regresar a la postemporada a la que no accedieron en 2025 luego de nueve años seguidos como protagonistas. Por los Medias Blancas, José Urquidy (2-2, 5.40) retiró en orden el noveno inning (1k).

Brandon Valenzuela (.221, 8, 21) cubrió el descanso de Alejandro Kirk (.277, 8, 32) y se fue en blanco en tres oportunidades, pero los Azulejos de Toronto se impusieron a los Guardianes de Cleveland, 6-2. Kirk, quien fue incluido en el equipo ideal del mes de agosto en la Liga Americana, ha conectado hits en 16 de sus pasados 18 juegos.

LOS Toros de Tijuana van por su cuarta serie final por el título absoluto de la Liga Mexicana y tercer banderín, en un balance de 12 temporadas que debe ser aceptable para su propietario Alberto Uribe que ya no sale a cuadro, delegando responsabilidades a su hija y al asesor alfa Raúl Cano.

Lejos se ve la llegada de la franquicia a la LMB al cuarto para las doce de la campaña de 2014, vía Petroleros de Minatitlán, cuando decepcionado por el rechazo de la Liga Mexicana del Pacífico, Uribe decidió buscar otros horizontes en la pelota de verano.

Uribe estaba tras bambalinas en 2012, año de gracia en que Tijuana ya había sido aprobada por la asamblea para regresar a la LMP, adquiriendo la patente de los Algodoneros de Guasave. Pero en cuestión de horas el proyecto se vino abajo por la intervención del entonces Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, quien al estilo Rambo, bajó de un helicóptero que aterrizó en el estadio Francisco Carranza Limón para “salvar” a los Algodoneros.

Finalmente, dos años después, Malova ya no pudo meter las manos y la patente “voló” rumbo a la zona conurbada de Guadalajara. Aunque esa es otra historia con final feliz tras cinco años de espera para la gente de Guasave.

Ahora están en turno los Toros que volverán a la final de la LMB a cinco años de aquella épica remontada de 2021 contra los Leones de Yucatán —se levantaron de un 0-3-- , para la conquista del segundo trofeo en las vitrinas de la próspera organización fronteriza.

OBSERVACIONES: Los Jaguares de Nayarit se convirtieron ayer en los primeros en abrir sus prácticas en la Liga Mexicana del Pacífico con un campamento para los jóvenes lanzadores y receptores. En ausencia del mánager Luis Carlos Rivera, los coaches Enrique “Che” Reyes y José Ángel López estuvieron al frente. Los titulares atenderán el llamado para el próximo miércoles en el estadio Alejo Peralta.

Relajados, tirando a sobrados, los bicampeones Charros de Jalisco serán los últimos en iniciar su pretemporada, el 15 de septiembre en casa, y sorprende que presuman que solamente tendrán nueve juegos de preparación, dos de ellos en el área de Houston contra los Cardenales de Lara de Venezuela.

UN día como hoy en 1996- Babe Dahlgren, el hombre que sustituyó a Lou Gehrig en la primera base de los Yanquis de Nueva York y puso fin a su racha, falleció en Arcadia, California, a los 84 años.

En 1999- Los Diablos Rojos anotaron tres en la octava con un jonrón de Pedro Castellano y otras tres en la novena producidas por doble de Ray Martínez para vencer a los Tigres 7-5 en el sexto juego de la final y obtener su título 12 en la Liga Mexicana.

Fue la primera de cinco finales consecutivas entre los equipos de la capital del país, prevaleciendo los colorados en tres.

Mañanitas para Doyle Alexander (76), Frank White (76), Eduardo Jiménez (62), Mike Piazza (58) y Andrés Giménez (28).

El 4 de septiembre de 1982 murió en Miami, Florida el ex lanzador cubano José Ramón López (49), quien en la temporada de 1966 implantó la marca aún vigente en la Liga Mexicana con 309 ponches, en la trinchera de los Sultanes de Monterrey.

-“Dichoso es aquél que mantiene una profesión que coincide con su afición”.- Bernard Shaw.