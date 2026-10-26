Doblete de Luis Carlos Rivera como Mánager del Año en la LMP y LMB

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Carlos Rivera completó el doblete como Mánager del Año de la edición 2025-2026 en la Liga Mexicana del Pacífico y 2026 en la Liga Mexicana, al frente de los Jaguares de Nayarit y Olmecas de Tabasco, respectivamente.

Nunca se había sabido de algo así en la pelota azteca, al menos de Donald Trump a la fecha, y al chihuahuense le cayó la distinción de la LMB justo en los momentos en que no la pasa bien con los Jaguares de Carlos Peralta Quintero. Los felinos llegaron al segundo lunes de asueto general con la peor marca del circuito, 2-9.

Un cambio total del panorama visual para los aficionados nayaritas, después del estreno de ensueño, dirían los románticos, y que no pudieron complementar en los playoffs tras morder el polvo en primera ronda contra los Algodoneros de Guasave.

La directiva y en especial el gerente Cuitláhuac Rodríguez ya ha hecho algunos ajustes para entregar al cotizado estratega los elementos que permitan mejorar la situación cuando todavía queda margen de maniobra.

LA Serie Mundial 2026 es la séptima inédita en los pasados ocho años y primera desde 2024—Dodgers vs. Yanquis-- en que miden fuerzas los dos equipos con los mejores récords en sus ligas en el rol regular.

Otra: Lo sabe usted, los protagonistas del Clásico de Otoño 122 van por su primera corona, lo que no sucedía desde 1980 cuando chocaron los Reales de Kansas City y los Filis de Filadelfia, ganando los últimos seis juegos.

Una más: Los perdedores seguirán en la lista de los que suspiran por ese gallardete y en la que permanecen los Padres de San Diego, los Rockies de Colorado y los únicos que aún no llegan a la Serie Mundial, los Marineros de Seattle.

EL fantasma del extinto Tucson Baseball Team sigue fastidiando a Víctor Cuevas Valenzuela y a sus Mayos de Navojoa que el pasado fin de semana jugaron en el estadio Kuroda de Guasave su serie ante los Jaguares.

Lo que pareció un despropósito es que esa estancia de la tribu en patio ajeno fuese a puerta cerrada, como si escondieran algo, aunque tampoco era cosa de imaginar que los aficionados de los Algodoneros tuvieran muchas ganas de ver, precisamente, a las dos escuadras coleras en el arranque de la campaña.

De hecho, la tribu que dirige el dominicano Miguel Tejada, llegó a Guasave para quedarse hasta el próximo jueves 29 cuando pondrán fin a un compromiso que iniciarán este martes 27 con los Algodoneros.

Lo que ahora está en duda es si se mantiene la fecha tentativa para estrenar con ceremonia inaugural incluida el Manuel “Ciclón” Echeverría, el viernes 30, como anfitriones de Águilas de Mexicali que andan por las nubes.

La situación de los Mayos es motivo de críticas mordaces, incluso de algunos que quieren olvidar que en 2023 los Piratas de Campeche jugaron toda la campaña fuera y en 2026 los Guerreros de Oaxaca las primeras series, en ambos casos, también por retrasos en las obras de sus parques de pelota.

UN día como hoy en 1985- Los Reales de Kansas City se convierten en apenas el sexto equipo en la historia de las Grandes Ligas en remontar una desventaja de tres juegos a uno para ganar la Serie Mundial, cuando en el séptimo juego Bret Saberhagen lanzó una blanqueada de cinco hits, en la apabullante victoria 11-0 sobre los Cardenales de San Luis. Fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie.

En 1991- En Mexicali, Águilas y Algodoneros de Guasave se recetan juegos sin hit ni carrera en una doble cartelera a siete innings. Los de casa ganan 3x0 con lanzamientos de Isaac Jiménez y la visita devuelve la cortesía con un una idéntica pizarra gracias a labor de Timber Mead.

Mañanitas para Pete Vuckovich (74), Ron Shepherd (66), Bip Roberts (63) y Sergio Pérez (37).

El 27 de octubre de 2012 murió en un accidente automovilístico el ex bateador y miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, Raymundo Torres (54), en Mérida, Yucatán.

-“Si el enemigo se equivoca, no lo distraigas”.- Napoleón Bonaparte.

ENTRE suspensivos.- Enfundado en su sexta franela en la LMP-Banamex, la de Mexicali, el sonorense Esteban Quiroz sólo promedia .238, pero es líder en jonrones en la liga con 4 y en remolcadas con 13. La cima del poder la comparte con el mazatleco José Manuel Orozco (.231, 4, 11), quien avanzada la temporada pasada fue sacado del desempleo por los Jaguares de Nayarit, para quienes bateó apenas .190, pero con 4 vuelacercas y 20 producidas en 33 juegos, lo que le granjeó su regreso a la Liga Mexicana con los Rieleros de Aguascalientes (.239, 8, 31)... El puertorriqueño Gabriel Cancel, campeón jonronero de la Liga Mexicana 2026 en el frente de los Bravos de León, vive un complicado debut para los Venados de Mazatlán (.226, 2, 3). El boricua, un carabinero de .326, 31 jonrones y 95 empujadas es candidato al trofeo MVP en la edición 101 de la LMB... El ligamayorista de los Yaquis, Luis Urías (.324, 0, 9), ha sido importante adición ofensiva y defensivamente, esto último muy apreciado a su paso por el Big Show.