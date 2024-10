“Traté de enfocarme en un bateador a la vez”, dijo Yamamoto, quien mejoró a 2-0 con efectividad de 3.86 en esta postemporada... y a 13.1 entradas de una sola carrera frente a los Yanquis en sus dos salidas contra ellos en el 2024. “Pude tirar los strikes que quería, enfrentándome a los bateadores uno a la vez”.

Yamamoto retiró a los últimos 11 que vio en la caja de bateo. Y en el juego, el único daño que sufrió fue un cuadrangular del dominicano Juan Soto.

De su parte, Hernández, frenado por completo por los Mets en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, batea de 8-3 en esta Serie Mundial, incluyendo su bambinazo del sábado que le dio la ventaja definitiva a los Dodgers en el partido.

“Fue especial, no sólo para mí a nivel personal, sino porque puse arriba al equipo”, manifestó Hernández. “Como siempre digo, no me importa cómo me vaya a mí, mientras el equipo gane. Eso es lo que más me importa”.