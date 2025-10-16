$!Dodgers a un paso de la Serie Mundial tras vencer a Cerveceros

Los Ángeles se acercó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yanquis de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

LOS ÁNGELES._ Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el jueves 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional .

Solo un equipo de las Grandes Ligas de Beisbol ha superado un déficit de 3-0 en la postemporada, los Medias Rojas de Boston de 2004 contra los Yanquis.

Los Dodgers regresaron a casa con la serie en la bolsa. Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, abrió el telón con un triple en la primera entrada, y Mookie Betts no perdonó: su doblete impulsor anotó la primera rayita.

La respuesta de Milwaukee no se hizo esperar. En la alta de la segunda, Jake Bauers conectó un hit clave que trajo a Caleb Durbin al plato, empatando el marcador a uno en la pizarra. Los Cerveceros, con su récord estelar de 97-65 en la temporada regular —el mejor de la MLB—, soñaban con un regreso estelar, pero la misión lucía complicada.

En esa misma entrada, Max Muncy, se robó el show con una jugada espectacular: un robo de hit que evitó más daño y mantuvo el empate frágil.

El quiebre llegó en la sexta baja, cuando Tommy Edman soltó un hit al central que impulsó a Will Smith desde segunda para el 2-1 a favor de Los Angeles. No conforme, Freddie Freeman, aprovechó un wild pitch de Abner Uribe para cruzar el plato y poner el 3-1 definitivo. Ese error de Milwaukee, en un pitcheo que hasta entonces había sido sólido, encapsuló la frustración de los Cerveceros: un equipo valiente, pero sin punch contra la maquinaria dodger.

En el montículo, Tyler Glasnow fue un muro: 5.2 entradas, solo tres hits, una carrera limpia y ocho ponches que silenciaron a bateadores como Jackson Chourio y Christian Yelich.