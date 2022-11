LOS ÁNGELES._ Los Dodgers de Los Ángeles no perdieron tiempo para asegurarse de que Clayton Kershaw esté de regreso con el club en el 2023, al llegar a un acuerdo con el veterano zurdo la noche del jueves, según reportó Ken Rosenthal de The Athletic. El club no ha confirmado el movimiento.

Aunque los Dodgers decidieron no ofrecerle una oferta calificada a Kershaw, estaba claro que tenían intenciones de sumarlo nuevamente a su rotación, donde el pítcher de 34 años ha brillado a lo largo de su carrera de 15 años.