Dodgers ponen nueva marca de asistencia para la franquicia

En el último juego en casa de la temporada el jueves, Dodgers superaron la marca de los cuatro millones de espectadores por segunda vez en la historia de la franquicia y establecieron un nuevo récord de asistencia para la franquicia.

Los Dodgers concluyeron la temporada regular del 2026 con una cifra total de asistencia de 4 millones 034 mil 219 en el UNIQLO Field en el Dodger Stadium, con un promedio de 49 mil 805 aficionados por partido. El récord anterior de asistencia en un año se estableció la temporada pasada con 4 millones 012 mil 470, cuando Los Ángeles superó los 4 millones por primera vez en la historia de la franquicia.

Este año, los Dodgers han anunciado 40 asistencias de 50 mil o más, incluyendo 14 llenos totales, y han registrado al menos 40 mil para 215 juegos consecutivos y contando, otro récord de la franquicia.

Desde la primera vez que ocurrió en 1978, los Dodgers han superado los 3 millones de asistencia anual 38 veces, incluyendo todas las campañas no afectadas por la pandemia desde el 2012, así como todas las demás temporadas excepto una desde el 2001. Este año, los Dodgers alcanzaron los 2 millones de aficionados en su partido 40 en casa y los 3 millones en su juego 60 en casa, las mismas marcas que en el 2025.

Con tres encuentros por jugarse, los Dodgers también encabezan las cifras de asistencia en como equipo visitante con 2 millones 820 mil 413, promediando 36 mil 159 en los estadios rivales en el 2026.