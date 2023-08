El viernes, antes del juego, “El Toro” pasará por el Ayuntamiento, donde el Consejo Municipal de Los Ángeles emitirá una proclamación especial para declarar el 11 de agosto del 2023 como el “Día de Fernando Valenzuela” en la ciudad de Los Ángeles.

Fernando Valenzuela pasó 11 temporadas con los Dodgers y es considerado uno de los jugadores más influyentes en la historia de la franquicia.

A pesar de esto, su número 34 no se retiró debido a la política no oficial de la organización de retirar solo números de uniformes de jugadores que fueron elegidos para el Salón de la Fama del Beisbol. La única excepción es Jim Gilliam, cuyo número 19 fue retirado dos días después de su repentina muerte en 1978.

El número 34 de Valenzuela ahora ocupará su lugar entre los retirados anteriormente y exhibidos en el nivel del club del jardín izquierdo. El grupo incluye a Pee Wee Reese (No. 1), Tommy Lasorda (No. 2), Duke Snider (No. 4), Gil Hodges (No. 14), Jim Gilliam (No. 19), Don Sutton (No. 20). ), Walter Alston (No. 24), Sandy Koufax (No. 32), Roy Campanella (No. 39), Jackie Robinson (No. 42) y Don Drysdale (No. 53), junto con los locutores del Salón de la Fama Vin Scully y Jaime Jarrin.