El versátil astro, que este año no podrá lanzar tras operarse el codo, tuvo un despiste en las bases que provocó el último out en el octavo. Fue puesto out tras pasar por segunda base y luego no tocar la almohadilla cuando se regresó tras el elevado de Freddie Freeman, con lo que se decretó un doble play que puso fin al inning.

Hasta el comienzo del octavo capítulo, la superioridad de los lanzadores sobre los bateadores había marcado la tónica del encuentro, que comenzó con los abridores de los Padres, Yu Darvish, y de los Dodgers, Tyler Glasnow, concediendo pocas posibilidades de anotación

Fueron los Padres quienes inauguraron el marcador en la parte baja de la tercera entrada, mediante un sencillo de Xander Bogaerts dirigido al jardín central que permitió a su compañero, Tyler Wade, alcanzar el plato desde la tercera base.