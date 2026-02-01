CIUDAD DE MÉXICO.- La serie del Caribe que hoy arranca enfrentará a tres escuadras que suman 12 banderines: Cangrejeros de Santurce (5), Puerto Rico, Leones de Escogido (5), República Dominicana y Tomateros de Culiacán (2), contra dos que van por su primero: los Charros de Jalisco y los Federales de Chiriquí (Panamá), ambos en su cuarta participación.

En lo que están parejos los contendientes es en el renglón de la estrategia, conocido que todos van por su primera corona: Ramón Santiago (Escogido), Omar López (Santurce), José Mayorga (Chiriquí) y los anfitriones Benjamín Gil y Lorenzo Bundy.

Los monarcas boricuas son los que más veces han acudido al clásico caribeño, incluyendo las dos etapas, sumando 14 con la de 2026, seguidos por los Tomateros (12), Federales (4) y Charros (4).

Los Cangrejeros tienen una marca de 41-31 y no son campeones desde 2000 en Santo Domingo, los Leones acumulan 31 triunfos por 28 reveses y son los actuales monarcas ( Mexicali 2025), mientras que los Tomateros registran un global de 32-32 y una sequía que data de 2003.

En las comparaciones entre los pilotos de los cuadros de casa, Gil ostenta un récord de 16-12 y dos subcampeonatos en cinco series, por 5-13 y un segundo lugar de Bundy, quien será el primero en competir con cuatro clubes distintos.

En 2000, Bundy asistió a San Juan, Puerto Rico, con los Mayos de Navojoa, en 2007 repitió en la isla del “encanto”con los Naranjeros y en 2009 en Mexicali, donde los batazos de los hermanos González, Adrián y Édgar, le ayudaron para su mejor resultado (3-3).

República Dominicana (202-134) encabeza el standing histórico, en 55 series, escoltado por Puerto Rico (205-197), en 66, Venezuela (188, 205), en 65, México (141-187), en 54 y Panamá (48-63), en 18.

LOS últimos refuerzos en integrarse los recibieron los Charros de Jalisco y tres de ellos llegaron de República Dominicana: los lanzadores Luis Fernando Miranda y Matt Foster y el jardinero Eric Filia.

Miranda y Foster celebraron el título en la LIDOM con los Leones del Escogido que despacharon en cinco juegos a los Toros del Este que reclutó al líder de bateo que pertenece a los Cañeros de Los Mochis.

También reportaron a los Charros el cátcher Santiago Chávez, su refuerzo en la serie final, quien tuvo que viajar a Saltillo para los funerales de su padre, el ex shortstop Guadalupe Chávez, y el guardabosque Billy Hamilton que no estuvo en los playoffs y final a causa de una lesión.

UN día como hoy, en 1970- En el tercer juego de la serie final, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 1x0 a los Cañeros de Los Mochis, para tomar ventaja 2-1 en la confrontación pactada a cinco desafíos debido al compromiso del circuito de su primera Serie del Caribe.

En un relevo largo de 8 innings, el joven Maximinio León superó a Steve Bailey, quien aguantó toda la ruta. La única anotación fue sucia a su cuenta se registró en el tercer inning en bola ocupada con una rola para doble matanza de Celerino Sánchez.

El 1 de febrero de 1995 - Se reanudan las conversaciones entre los dueños de los equipos de Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores para intentar resolver la huelga en curso. Los propietarios acuerdan retirar su demanda de un límite salarial y sustituirla por una propuesta de impuesto al lujo.

Hoy cumplen años Marco Carrillo (33) y Alberto Baldonado (33). En 2019 murió a los 87 años el ex segunda base Alfredo “Yaqui” Ríos, sonorense entronizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en 1990.

-“Felices son los que nada esperan, porque nunca serán defraudados”.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- Bien lejos del ámbito de la Serie del Caribe, inicia hoy el spring training japonés con casi 40 legionarios latinos, entre ellos, el ex ligamayorista, Roberto Osuna, con los campeones defensores, Halcones de Softbank... A ese mismo club pertenece el también pitcher sinaloense, Alexander Armenta, pero asignado a las menores...El dominicano José Ramírez “celebró” una extensión de contrato con los Guardianes de Cleveland, renunciando al Clásico Mundial 2026... A propósito, los hermanos Ramón y Luis Urías, José Urquidy y Alex Verdugo llegaron a febrero en la agencia libre. A todos, excepto Verdugo, se les ha mencionado para la selección mexicana.