RECIÉN desempacado de China, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga en el polémico caso del extinto Pete Rose, a quien desea ver ineludiblemente en el Salón de la Fama de Cooperstown.

CIUDAD DE MÉXICO._ Tras la abrupta baja del ex bigleaguer Héctor Velázquez que ahora anda con los Algodoneros de Guasave, los súper coleros Mayos de Navojoa anunciaron a Luis Pino como su nuevo coach de pitcheo.

Tiene sólo 32 años, trabaja en las menores de los Gigantes de San Francisco, donde fue prospecto entre 2012 y 2017 (13-8, 4.08) desde Rookie a AA. Y no, no es venezolano o dominicano, como algunos pudieran pensar.

Es el mismo regiomontano que en la Liga Mexicana del Pacífico estuvo algunas inviernos con los Cañeros de Los Mochis (5-4, 6.42) y en tres veranos en la Liga Mexicana (2-3, 6.66) en las filas de los Olmecas de Tabasco, Sultanes de Monterrey y Piratas de Campeche.

Apostamos a que casi nadie sabía en qué la giraba una vez retirado, pero los contactos del gerente de los Mayos, Esteban Haro, hacen posible su presentación en el beisbol mexicano en su nueva faceta. Al joven instructor le espera una ardua tarea buscando arreglar un cuerpo de pitcheo lleno de agujeros

RECIÉN desempacado de China, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga en el polémico caso del extinto Pete Rose, a quien desea ver ineludiblemente en el Salón de la Fama de Cooperstown.

“Acabo de otorgar un indulto completo y total al difunto y grandioso Pete Rose, una verdadera superestrella y leyenda del beisbol”, publicó Trump en redes sociales. Esta vez, sin echar brava al comisionado Rob Manfred, como en otras ocasiones en que tocó el asunto.

Ahora falta que su petición sea atendida por quienes toman las decisiones en el recinto, extensivo a la vía natural que haría justicia al “rey del hit” de la historia y a otro de los favoritos de Trump, Joe “Descalzo” Jackson, proscrito del beisbol organizado hace más de un siglo por su participación en el escándalo de la Serie Mundial de 1919, junto con otros siete de sus coequiperos en los Medias Blancas de Chicago.

Es un asunto que no quiere dejar pendiente el inquilino de la Casa Blanca a dos años de que deje el cargo, pero que no podrá evitar a decretazos porque a decir de los que saben, Rose y Jackson sólo pueden ser considerados hasta 2028.

OBSERVACIONES- Que será en enero cuando se finiquite la venta de los Angelinos de Anaheim del México americano, Ante Moreno, por 4 mil millones de dólares a la poderosa Croenke Sport & Entertainment.

La posesión de la franquicia de la Liga Americana extenderá los tentáculos de la empresa que tiene patentes en la NFL, NBA, NHL, Liga Premier de futbol de Inglaterra y en la pambolera MLS estadounidense tan cercana a la Liga MX que regentea la televisión mexicana.

El jalisciense, Gerardo Carrillo, aparece en el róster de 40 de los Diamondbacks de Arizona (4-1, 4.15), con quienes debutó en 2026 y más tarde fue nombrado el mejor pitcher de la sucursal AAA, Aces de Reno (7-3, 3.99). Para el presente ciclo, Carrillo no está en los planes de los Charros, con quienes en 2025-2026 perdió sus tres decisiones, pero con efectividad de 2.19.

UN día como hoy en 1983- El jardinero de los Mets de Nueva York, Darryl Strawberry, pone fin al dominio que los Dodgers de Los Ángeles habían ejercido durante cuatro años sobre el premio al Novato del Año de la Liga Nacional, al convertirse en el primer jugador ajeno a los californianos en obtenerlo desde Bob Horner en 1978. Los ganadores anteriores habían sido Rick Sutcliffe, Steve Howe, Fernando Valenzuela y Steve Sax.

En 1990- El zurdo Mercedes Esquer lanzó pelota de un hit, un sencillo de Karl Rhodes en el primer inning, para guiar a los Ostioneros de Guaymas a una victoria 5 a 0 sobre los Potros de Tijuana.

Mañanitas para Ken Griffey Jr. (57), Robert Stock (37) y Samuel Zazueta (30). Hoy cumpliría años Gelasio Guzmán (1961-2013).

-“No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida; algunas llegan para limpiarte el camino”.- Anónimo.