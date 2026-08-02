Dos amigos de Thurman Munson lo dejaron morir prensado en su avión

Andrés Muñoz (4-4, 19, 3.86) y Randy Arozarena (.283, 14, 49) hicieron causa común en la jornada sabatina para contribuir en una victoria de los Marineros de Seattle, 4x3, sobre los Mellizos de Minnesota.

CIUDAD DE MÉXICO._ Andrés Muñoz (4-4, 19, 3.86) y Randy Arozarena (.283, 14, 49) hicieron causa común en la jornada sabatina para contribuir en una victoria de los Marineros de Seattle, 4x3, sobre los Mellizos de Minnesota.

El relevista sinaloense tiró un inning y un tercio (1h, 1bb, 1k) en blanco para adjudicarse el éxito, mientras el cubano-mexicano aportó un jonrón solitario, un sencillo y 3 anotadas, incluida la del gane en el noveno inning en cuatro viajes, remolcado por una rola al cuadro de Carl Raleigh.

Alejandro Kirk (.236, 3, 14) y Luis Urías (.244, 3, 7) también destacaron en el triunfo de los Azulejos de Toronto, 5-1 contra los Cardenales de San Luis, ante 41,819 espectadores que están apoyando a un conjunto sotanero.

Kirk pegó un hit de dos carreras en dos turnos y el utility mandó a la goma a uno con un single. Un tercer mexicano en Canadá, el novato Luis Gastélum (1-1, 7.94) permitió dos imparables y 3 carreras limpias por los Cardenales, en un inning y un tercio

Los Rays de Tampa Bay se impusieron por la mínima (1-0) a los Medias Blancas de Chicago, sin contar con Jonathan Aranda (.281, 14, 65), a quien no lo pusieron contra pítcher zurdo. El tijuanense ha perdido algunos puntos en su average y no ha producido carreras desde el 20 de julio, en nueve juegos consecutivos.

EL jardinero panameño Allen Córdoba (.280, 1, 23 y 22 robos) y el lanzador cubano Odrisamer Despaigne (7-3, 2.95) repetirán con los Yaquis de Ciudad Obregón, en tanto ahí nomás tras lomita, los Mayos de Navojoa presentarán en la LMP al relevista Chávez Fernander, quien en 2026 en la Liga Mexicana ha tirado para los Acereros de Monclova y Olmecas de Tabasco, compilando en ambos frentes 3-2, 4 rescates y 4.10 en carreras limpias.

La mayoría de las contrataciones anunciadas por los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico traen la marca de la LMB, para molestia de los que extrañan los setenta, ochenta y noventa, cuando en la legión extranjera la mayoría eran prospectos de las organizaciones de Major League Baseball.

Por eso no dejan de sorprender los agarrones en las redes de los aficionados y opiniones de comentaristas, incluso viejos, que afirman que en la LMB juegan mejores extranjeros que en la Arco. Son los mismos, pero reducidos de 20 a 7 por novena, lo que supuestamente hace más débil a la Arco.

Porque la fortaleza del circuito más antiguo del país se mide ahora con el número de foráneos en el orden al bate, en ocasiones los nueve que salen al campo, más los lanzadores que igualmente echan montón, abridores y relevistas.

Suertudos entonces los mexicanos que no solo tienen trabajo en verano, sino que también la oportunidad de jugar a diario, verbigracia, Juan Carlos Gamboa, Julián Ornelas, Carlos Sepúlveda, Jasson Atondo, Fernando Villegas, Brandon Villarreal y, afortunadamente, varios más.

Los únicos extranjeros de la LMB que no van a la costa del Pacífico son los venezolanos, puertorriqueños y dominicanos que todavía interesan en las ligas de sus respectivos países.

Aunque algunos llegan a la LAMP conforme sus equipos son eliminados y no a todos les va bien.

UN día como hoy en 1970- El zurdo Alfredo Mariscal lanzó una blanqueada para su triunfo 21 de la temporada y los Leones de Yucatán superaron a los Charros de Jalisco, 2x0.

El 2 de agosto de 1979, tras reunirse con su familia en un día libre, el cátcher de los Yanquis de Nueva York, Thurman Munson, murió al estrellarse un avión de prácticas que el pelotero conducía en Canton, Ohio.