Dos anillos de Serie Mundial para Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Se ha escrito y hablado de mexicanos que han recibido un anillo de ganadores de Serie Mundial sin haber estado en el clásico de otoño. Simplemente por haber jugado durante el rol regular con los a la postre campeones.

La lista incluye al propio Fernando Valenzuela de 1988, cuando se lastimó el hombro después de la pausa del Juego de Estrellas, y ya no tiró una pelota hasta 1989.

Pero estuvo en el dugout, mientras los Dodgers de Los Ángeles sorprendían a los poderosos Atléticos de Oakland, en cinco batallas. Esa joya lo convirtió en el único nacido en México con dos.

En total, incluyendo a los de doble nacionalidad, el que más anillos colecciona es el cerrador Sergio Romo (2010, 2012 y 2014), como genuino “caballo” de los Gigantes de San Francisco.

Entre los que no la disputaron y tienen la sortija se conoce de alguien que casi no se menciona, Armando Reynoso, en 2001 como legionario de los Diamondbacks de Arizona.

No estábamos seguros de eso, pero su entonces agente, el cubano Óscar Suárez que también apoderó a Joakim Soria y varios más, no los confirmó en alguna ocasión.

Otros paisanos fuera de róster que conservan la argolla, son por estricto orden de aparición: Alfredo Amézaga (Anaheim), 2002, Ramiro Peña (Yanquis), 2009, y Héctor Velázquez (Boston), 2018.

UN día como hoy, en 1977- Águilas de Mexicali se imponen 1x0 a los Yaquis de Ciudad Obregón que llegan a 31 innings sin anotar. Francisco Maytorena superó en el duelo a Tom Brown.

En 1988 - El campocorto de los Atléticos, Walt Weiss, se convierte en el tercer jugador consecutivo de Oakland los en ganar el premio al Novato del Año de la Liga Americana, uniéndose a los bateadores José Canseco (1986) y Mark McGwire (1987).

Mañanitas para Scott Boras (73), Willie McGee (67), Orlando Ramírez (51) y Jonathan Loaisiga (31).

-“La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces”.- Octavio Paz.

EN seguidillas.- El jardinero con etiqueta de bigleaguer de los Charros de Jalisco, Bligh Madris, entró a la actividad sabatina promediando .431, 3 jonrones y 21 impulsadas en 14 juegos... Madris, un estreno de los extintos Sultanes hace tres inviernos, es sublíder en el top ten ofensivo, abajo del camarero de los Tomateros de Culiacán, Ramón Ríos (.458, 3, 11), toda una revelación a estas alturas de su vida útil en la LMP... Águilas de Mexicali sacó de circulación al jugador de cuadro, Jonathan Ornelas (.083, 0, 0), quien en 2025 consumió algunos turnos en Grandes Ligas con los Rangers de Texas y Bravos de Atlanta, compilando .203 con 3 producidas.