Dos impulsadas para Aranda; primer triunfo en AAA para Urquidy

No obstante sus buenos oficios en sus últimas apariciones, los Cachorros de Chicago enviaron a su sucursal AAA, Iowa, a Javier Assad (3-1, 5.88), en uno de esos movimientos del diario acontecer en los rósters.

CIUDAD DE MÉXICO._ No obstante sus buenos oficios en sus últimas apariciones, los Cachorros de Chicago enviaron a su sucursal AAA, Iowa, a Javier Assad (3-1, 5.88), en uno de esos movimientos del diario acontecer en los rósters.

En sus últimas actuaciones en el Big Show, todas en labores de relevo, el nativo de Tijuana, compilaba 1-0 y efectividad de 1.42, con tres chocolates y una base por bolas en seis capítulos y un tercio.

En la filial de la Liga de la Costa del Pacífico en 2026, Assad no ha estado fino en dos inicios en los que no registró decisión, 9.00 en carreras limpias admitidas, siete ponchados y seis boletos en siete entradas.

JONATHAN Aranda (.263, 8, 37) tuvo ayer una jornada de dos impulsadas, ambas con su único hit de la jornada, un doble (7) en tres turnos, para seguir encabezando el renglón de carreras empujadas en la Liga Americana con 37, mientras los Rays de Tampa Bay superaban a los Orioles de Baltimore, 5x3.

Previo a los juegos nocturnos, Aranda le sacaba tres de ventaja a Nick Kurtz, de los Atléticos de Sacramento.

Más mexicanos con actividad diurna, el miércoles en el Big Show: Isaac Paredes (.244, 5, 20), de 4-0 al caer los Astros de Houston frente a los Mellizos de Minnesota, 4x1. Su compañero, el receptor César Salazar (.091, 0, 0), sólo tuvo labores defensivas.

El México americano Brennan Bernardino (2-2, 3.86), de los Rockies de Colorado, perdió con dos carreras sucias en un tercio de inning ante los Rangers de Texas 5-4. Por los texanos, Alejandro Osuna (.241, 0, 7) pegó un hit en dos oportunidades.

EL relevista Daniel Duarte se convirtió en el mexicano 12 en la historia de los Mets de Nueva York y primero desde que el toletero Adrián González consumió sus últimos turnos en la gran carpa con los neoyorquinos en 2018.

También le antecedieron al sonorense en esa organización, por estricto orden de aparición: Francisco Estrada (1971), Alejandro Treviño (1978, 1979, 1980, 1981 y 1990), Juan Acevedo (1997), Armando Reynoso (1997-1998), Rigoberto Beltrán (1998-1999), Karim García (2004), Óliver Pérez (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010), Ricardo Rincón (2008), Luis Ignacio Ayala (2008) y Elmer Dessens (2009-2010).

El potencial de Duarte nunca ha estado a discusión, según números en las Mayores de 4-0, un rescate y efectividad de 3.76. Desafortunadamente las lesiones lo han frenado y eso terminó por desesperar a los Rojos de Cincinnati, su “alma mater” en el beisbol estadounidense.

OBSERVACIONES: Humberto Castellanos (0-0, 5.63) mejoró notablemente en su tercera actuación en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos. Fue contra los Bravos en el estadio Domingo Santana de León, aislando 6 imparables y una rayita en cuatro episodios de control perfecto y cinco ponchados.

En las mismas filas escarlatas, Carlos Sepúlveda vive una temporada muy distante a la de 2025. Hace un año se enfilaba a la conquista del cetro de bateo que finalmente logró con un average de .395. Ahora vuela bajo (.309, 1, 12) y lo reportan fracturado de dos dedos del pie izquierdo. Esperan su regreso para la última semana de junio o principios de julio.

UN día como hoy, en 1992 - Cuatro miembros de los Ángeles de California, incluido el mánager Buck Rodgers, son hospitalizados después de que el autobús que transportaba al equipo se desviara hacia una hilera de árboles en la autopista de peaje de Nueva Jersey.

Rodgers, el más gravemente herido, sufre fracturas en una costilla derecha, la rodilla izquierda y el codo derecho. John Wathan asume el cargo de mánager interino.