CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad 1-1, 5.74) ha sido un cheque al portador para los Cachorros de Chicago en dos de sus tres aperturas en 2025, ambas de 5.2 innings contra los Rays de Tampa Bay y los Mets de Nueva York y en las que sólo admitió una carrera sucia, con seis chocolates y una base por bolas.

El derecho generó dudas en su asignación del 13 de abril en Filadelfia cuando le pegaron 11 incogibles, incluso dos cuadrangulares, y le anotaron 9 en cuatro entradas y dos tercios, en una de las peores actuaciones de su trayectoria. Pero volvió por sus fueros frente a los Mets.

La siguiente asignación de Assad dependerá de los planes del mánager, Craig Counsell, para Matthews Boyd, quien espera en la lista de lesionados. Otra oportunidad para el tijuanense en la rotación lo enfrentaría a los Dodgers de Los Ángeles el venidero fin de semana en Dodger Stadium.

CONTRA lo que se pudiera pensar debido a su efectividad (7.88) y un par de derrotas, Andrés Muñoz (2-2) va de 3-3 en situación de rescate como cerrador de los Marineros de Seattle, para sumar 81 en su trayectoria y afianzarse en el quinto lugar en el top ten histórico mexicano.

Arriba del nativo de Los Mochis se encuentran Aurelio López (93), Sergio Romo (137), Roberto osuna (155) y Joakim Soria (229), quien ahora se le conoce entre los precandidatos a integrar las boletas para el Salón de la Fama de Cooperstown.

Completan la procesión de los 10 con más salvamentos en todos los tiempos, Isidro Monge (56), Juan Acevedo (53), los hermanos Vicente y Enrique Romo con 52, y el del aparente reciente retiro, Giovanny Gallegos (45).

OBSERVACIONES: Patrick Sandoval interrumpió su rehabilitación en las sucursales de los Medias Rojas de Boston tras sentir molestias en el bíceps izquierdo. El lanzador México-americano, quien no es visto en Grandes Ligas desde 2024 luego de una cirugía “Tommy John”, permitió 6 hits y 8 carreras, cinco limpias, en dos actuaciones en AAA, sobre cinco innings y un tercio.

Después un “tour” por Saltillo y Torreón, los Toros de Tijuana debutarán el próximo fin de semana a su flamante adquisición, Justin Turner, en su primera serie de tres cotejos en casa, recibiendo a los Acereros de Monclova.

UN día como hoy, en 1996- Gerardo Sánchez, de los Tecolotes de los Dos Laredos, rompió el récord de juegos consecutivos de Rolando Camarero, implantando nueva marca con 1,167.

En 2002- Rafael Furcal, campocorto de los Bravos de Atlanta, disparó 3 triples en un juego en el que derrotaron 4-2 a los Marlins de Florida.

Mañanitas para Jesse Orosco (69), Les Lancaster (64) y Joc Pederson (34). Hoy cumplirían años, Epitacio Torres (1921-1971) y Ken Caminiti (1963-2004).

-“Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio”.- Octavio Paz.

LOS Saraperos de Saltillo, que arrancaron la campaña con dos derrotas en casa y la primera suspensión por lluvia del año contra los Toros de Tijuana, añadieron a sus filas al venezolano Thairo Estrada, un carabinero de .251, 51 jonrones y 216 impulsadas en Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, Yanquis de Nueva York y Rockies de Colorado.

En la capital de Coahuila ya entraron en pánico dando de baja al pitcher japonés Shon Ishikawa, que solo lanzó en la pretemporada y al cátcher Patrick Mazeika (5-0), mientras que no tienen al 100% al jardinero Fernando Villegas.

Villegas, jugador franquicia que ya consiguió un cetro de bateo, viene de levantar cosechas casi idénticas en la Liga Mexicana en 2025 (.330, 4, 34) y Liga Mexicana del Pacífico (.330, 1, 30) con los Tomateros de Culiacán en el ciclo 2025-2026.

ENTRE suspensivos.- Isaac Paredes (.209, 1, 9), de 5-3 y dos producidas, atizó ayer sus primeros dos jonrónes de la temporada al imponerse los Astros de Houston a domicilio a los Guardianes de Cleveland, 9x2. El tercera base entró al juego agobiado por un “slump” (19-1) en seis jornadas, después de conectar hits en 9 de 10 cotejos... Jonathan Aranda (.225, 3, 16), de 2-1 con dos bases por bolas, ante los Rojos de Cincinnati que vencieron 6 a 1 a los Rays de Tampa Bay... Jarren Durán (.164, 1, 10), de 3-0, y Marcelo Mayer (.182, 1, 3), de 3-1 y anotada, en el triunfo de los Medias Rojas de Boston sobre los Tigres de Detroit, 8-6.