Dos jonrones y tres impulsadas de Aranda; Paredes también la botó

CIUDAD DE MÉXICO.- Jonathan Aranda (.278, 21, 89) atizó dos jonrones y mandó a la goma a tres y los ya calificados Rays de Tampa Bay apalearon 14-4 a los Astros de Houston para barrerlos en la serie de tres juegos en el nuevo Tropicana Field (18,718).

Con sus dos garrotazos, solitario en la cuarta tanda y de dos rayitas en la séptima, Aranda alcanzó y rebasó por primera vez en su trayectoria la cifra de 20 cuadrangulares, mientras se perfila para las 90 o 100 impulsadas.

Para Aranda, quien en septiembre promedia justo .300 (40-12) con 4 vuelacercas, 3 dobles y 10 empujadas, fue el segundo juego de dos cuadrangulares en su trayectoria. El pasado 24 de abril en casa lo hizo contra los Mellizos de Minnesota, ambos solitarios.

En el mismo cotejo, Isaac Paredes (.260, 21, 85) se voló la barda por segundo día consecutivo, de dos anotaciones, en una jornada de 3-1, dos anotadas y un base, mientras los Astros (75-75) veían reducir a un juego su ventaja como líderes de la división oeste sobre los Rangers de Texas (74-76).

Los Azulejos de Toronto sacaron la casta para ganar la serie 2-1 a los Orioles de Baltimore, tras sufrir cinco tropiezos al hilo. El domingo ganaron 8-1 con Alejandro Kirk observando desde la banca, al ceder la receptoría al novato Brandon Valenzuela (.216, 8, 21), quien se fue de 4-1 y una anotada.

Entre tanto, en Sacramento, Andrés Muñoz (5-6, 27, 4.25) falló por décima vez en la campaña en una oportunidad de salvamento, víctima de un jonrón de dos carreras de Lawrence Butler. Los Atléticos tendieron en el campo a los Marineros de Seattle, 8-7.

Finalmente, el veterano utility Ramón Urías (.155, 4, 9), empuñando como emergente, de 1-0 y tuvo labores defensivas en la tercera almohada, al imponerse los Cardenales de San Luis a los Medias Blancas de Chicago, 3 a 1.

ROBERTO Osuna (1-2, 2.83) lanzó el domingo una entrada de 1-2-3 en victoria de los Halcones de Softbank, 7x4, sobre los Marinos de Chiba Lotte, en el cierre de la semana en la Liga Japonesa del Pacífico.

No hubo “hold” ni salvamento para el ex cerrador que busca retomar su paso después de batallar con las lesiones y una mala racha que lo confinaron por un tiempo en las sucursales de los actuales campeones de la NPB.

En su quinta temporada, a partir de 2022 en las filas de Chiba Lotte, Osuna ha participado en 42 juegos y 41 innings y un tercio, con 40 chocolates y 8 bases por bolas. No registra un salvamento desde junio de 2025, pero a cambio tiene 20 “holds”, una marca personal.

UN día como hoy en 1982- Fernando Valenzuela lanzó una blanqueada de 6 hits y Pedro Guerrero remolcó con un sencillo en el primer inning, para guiar a los Dodgers de Los Ángeles a un triunfo 1x0 contra los Padres de San Diego.

Valenzuela ponchó a seis y su control fue perfecto al superar en el duelo a Eric Show, ante 44,302 espectadores en Dodger Stadium.

En 1990- Ken Griffey Sr. y su hijo, Ken Griffey Jr., de los Marineros de Seattle, se convirtieron en el primer dúo de padre e hijo en conectar jonrones en un mismo juego de las Grandes Ligas. Ambos bambinazos consecutivos fueron permitidos por el lanzador de los Angeles de Anaheim, Kirk McCaskill.

-“La experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores”.- Anónimo.

EL prospecto de los Guardianes de Cleveland, Milán Tolentino (.231, 21, 73), ligó su segunda campaña de 20 o más jonrones y primera de 70 o más producidas en la sucursal AAA, Clippers de Columbus.

Todo indica que no hay planes para un ascenso en septiembre para el jugador de cuadro de 24 años, pero todo puede pasar de aquí al cierre de hostilidades, sobre todo si los ex Indios consiguen meterse a la fiesta como uno de los comodines.

Tolentino se encuentra en los planes de los Naranjeros de Hermosillo después del discreto debut con los 17 veces campeones que lo adquirieron de Águilas de Mexicali a cambio de Brandon Valenzuela. En 26 juegos y 72 turnos, Tolentino bateó .153 sin jonrones y 3 empujadas.

ENTRE suspensivos.- Luego del dominio de los Diablos Rojos en 2024 y 2025 en que arrollaron a los Sultanes de Monterrey (0-4) y Charros de Jalisco (0-4), la serie final de la Liga Mexicana volvió a la “normalidad” con los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco garantizando un sexto desafío para la noche del grito de independencia en la frontera... Al respecto, en Tijuana preparan una “fiesta mexicana” en la que esperan su primer lleno no solo de la serie del rey sino de toda la postemporada 2026... Antes del despertar de los Diablos Rojos que tenían 10 años en la prángana en avatares de banderines, los Pericos de Puebla se coronaron en seis choques en 2023 a costillas de los Algodoneros de Unión Laguna... Los bicampeones Charros de Jalisco y los Yaquis de Ciudad Obregón abrirán este lunes sus respectivos campos de prácticas, a menos de un mes del arranque de la campaña de la Liga Mexicana del Pacífico, el 13 de octubre.