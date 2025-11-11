CIUDAD DE MÉXICO.- Aferrado a sólo ganar con el mánager, el dueño de Águilas de Mexicali, Dío Alberto Murillo, despidió a Óscar Robles a pesar de que el club tenía récord de .500 (11-11).

No es común que un piloto pierda el empleo con su equipo así en el beisbol profesional, pero los arrebatos de Murillo no reparan en eso, acostumbrado a los manotazos de casi todos los años.

Robles es el segundo estratega botado en la temporada, detrás de Juan José Pacho (Mazatlán) y su cese ocurrió un par de días después de su entronización en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Hace un par de años, en Mexicali también botaron por estas fechas al mánager Roberto Vizcarra, luego de su entronización en el recinto de los inmortales de Monterrey.

El coach de pitcheo, Bronswell Patrick, tomó el mando de manera interina en el último encuentro de la serie en la que los “Caballeros Águilas” fueron barridos y regados por los Naranjeros de Hermosillo.

Patrick, quien dirigió a Mexicali en 2020-2021 y 2021-2022, es el tercer mánager del conjunto en el actual ciclo que se enfila al final de la primera mitad.

El veterano coach, Martín Arzate, estuvo al frente y ganó la serie en Mazatlán (2-1) la semana pasada, mientras Robles se encontraba en la capital de Nuevo León.

UN día como hoy, en 1980- Águilas de Mexicali y Algodoneros de Guasave se enfrascaron en un épica batalla de 20 innings que ganaron los fronterizos, 3x1, en el “Nido”. César Díaz lanzó 13 innings y dos tercios por los de casa y Martín Terrazas pegó jonrón por los visitantes.

En 1981 - El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, se convierte en el primer novato en ganar el Premio Cy Young, superando a Tom Seaver de los Rojos de Cincinnati por un margen de 70-67 en la votación para obtener el galardón de la Liga Nacional. Valenzuela fue el primer novato desde Herb Score en 1955 en liderar su liga en ponches con 180.

-“Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”.- Emiliano Zapata.

EN seguidillas.-- En su segunda apertura con los Venados de Mazatlán, José Urquidy (0-1, 3.00) enfrentará hoy a Tucson Baseball Team en el estadio Teodoro Mariscal... En su presentación, el 6 de noviembre en el puerto, el bigleaguer tiró tres innings en dos hits y una carrera limpia contra Mexicali... El zurdo de liga independiente, Jared Wetherbee, resultó un cheque al portador para los Jaguares de Nayarit, triunfando en cuatro de cinco decisiones, con efectividad de 2.55 y 30 chocolates en 24 innings y dos tercios... El jardinero y primera base de los Charros, Bligh Madris (.405, 4, 25), es el único que trabaja la línea de los .400 en la LMP, encabezando el “top ten” en el que su compañero, el prospecto de los Marlins de Miami, Jared Serna (.352, 2, 15), es tercero... La Liga Arco Mexicana del Pacífico reportó el pasado fin de semana una asistencia global en los cinco frentes de 118 mil 440 aficionados. La mayor recaudación, 39 mil 975 espectadores en Culiacán, produjeron ganancias que fueron a las arcas del local administrativo, Tucson Baseball League.