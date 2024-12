Draft de Refuerzos tendrá modificaciones para los Playoffs de la LMP

Como es una costumbre, la Liga Mexicana del Pacífico realizará previo a las tres etapas de los Playoffs, un Draft de Refuerzos en el que los equipos que vayan avanzando, toman dos jugadores de los equipos ya eliminados, con opción a activar en el róster solo uno de las dos selecciones.

Pero a partir de esta campaña, la primera ronda tendrá un Draft adicional, una vez que concluya el primero.

En este Draft posterior, se contará con la presencia de los equipos que así lo deseen y estos tendrán la facultad de sustituir a solamente un importado de su róster de activos, tomando al nuevo jugador de una “bolsa” que quedará conformada por los jugadores no activados o segunda opción del Draft de Refuerzos tradicional y por todos los jugadores nacionales y extranjeros de los dos equipos que no clasificaron a Playoffs que estaban disponibles y no fueron elegidos previamente.

El Draft de Refuerzos será transmitido por la plataforma de YouTube, nueva casa multimedia de la LMP, con fecha y hora por confirmar, el segundo Draft se realizará posteriormente de manera interna.

La LMP anunciará los rósters de postemporada que estarán conformados por hasta 31 jugadores antes del inicio de los Playoffs, que arrancan el 1 de enero con el año 2025.