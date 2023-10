HOUSTON._ Dusty Baker, quien salió del retiro hace casi cuatro años y guio a los Astros de Houston a dos Series Mundiales, incluyendo su primer título como manager en el 2022, anunció su retiro después de 26 campañas como piloto en una rueda de prensa el jueves en el Minute Maid Park.

“Me retiro del terreno aquí en Houston”, dijo Baker. “No he tomado una decisión sobre lo que voy a hacer o dónde voy a ir. ... Todavía siento que no he hecho lo que se supone que debo hacer en la vida. Siento que el Señor tiene grandes cosas por delante para mí”.