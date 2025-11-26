Dylan Cease acuerda con Azulejos de Toronto un contrato millonario

El derecho Dylan Cease ha acordado un contrato de siete años y 210 millones de dólares con los Azulejos de Toronto, le dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El club aún no ha confirmado el acuerdo.

Cease es uno de los principales especialistas de ponche en el beisbol. Ha superado la marca de los 200 abanicados en cada una de las últimas cinco temporadas, siendo el único lanzador en Grandes Ligas en lograrlo. Ningún otro monticular tiene más de tres campañas de 200 ponches en los últimos cinco años.

Cease ha promediado 221 ponches por temporada desde el 2021, y sus mil 106 totales en los últimos cinco años lideran MLB. Zack Wheeler (1,041) y Kevin Gausman (1,020) son los únicos otros con 1,000 K en ese lapso.

Ese historial de ponches de élite, junto con la edad relativamente joven de Cease -- entrará a su temporada de 30 años en el 2026 -- lo convirtieron en uno de los mejores abridores en el mercado esta temporada baja. Cease tiene un excelente repertorio para hacer abanicar, armado con una recta ascendente en la parte alta de las 90 millas, un slider de casi 90 mph que ha generado más de 100 ponches por sí solo en cada una de las últimas cuatro campañas y una curva en la parte baja de las 80 con un marcado movimiento de 12-6.

También ha sido uno de los abridores más duraderos de MLB, realizando más de 30 aperturas y lanzando más de 160 entradas durante cinco años consecutivos. Nadie ha hecho más aperturas que Cease en las últimas cinco temporadas, y sólo un puñado de lanzadores -- Logan Webb, Gausman, el boricua José Berríos, Wheeler y los dominicanos Framber Valdez y Luis Castillo -- han lanzado más episodios.

Cease ha terminado dos veces entre los cinco primeros en la votación del Premio Cy Young. Fue el segundo lugar en la Liga Americana con los Medias Blancas en el 2022 y ocupó el cuarto puesto en la Liga Nacional con los Padres en el 2024. Recibió votos para el JMV en ambos años.

Dicho esto, los resultados de Cease han sido inconsistentes en ocasiones. En el 2022, tuvo una efectividad de 2.20 junto con sus 227 ponches. La temporada siguiente, tuvo 214 K pero una efectividad de 4.58.

En el 2024, su primera campaña con los Padres, tuvo una efectividad de 3.47 junto con sus 224 ponches. Pero en el 2025, aunque tuvo 215 ponches, también tuvo una EFE de 4.55.

En general, a lo largo de siete temporadas de Grandes Ligas con los Medias Blancas y los Padres, Cease ha sido un lanzador muy bueno. Tiene marca de 65-58 en su carrera con una efectividad de 3.88 y 1,231 ponches en 1,015.1 entradas (10.9 K/9).

Cease hizo su debut en MLB en el 2019 y lanzó sus primeras cinco temporadas para Chicago. Justo antes de que comenzara la temporada del 2024, fue cambiado a San Diego en un acuerdo de gran impacto. Durante su primera campaña con los Padres, fue autor del segundo juego sin hits en la historia de la franquicia.

Cease ayudó a llevar a los Padres a la postemporada en ambas temporadas en San Diego, y también llegó a los playoffs dos veces con los Medias Blancas en el 2020 y 2021. Tiene una efectividad de 8.74 en cinco salidas de postemporada en su carrera, aunque lanzó 3.2 entradas sin carreras con cinco ponches en su apertura de playoffs más reciente para los Padres en la Serie del Comodín de la L.N. del 2025 contra los Cachorros.

(Con información de MLB)